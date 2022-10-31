Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen polise tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli polis memuru L.A., iddiaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret etti. Bunun üzerine gözaltına alınan L.A. için tutuklama kararı verildi.

DHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:23
Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen polise tutuklama
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru L.A. iddiaya göre sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu.

Paylaşımının ardından harekete geçen polis, L.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan tutuklandı. 
 


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