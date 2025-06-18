Bakan Tekin'den, CHP'nin 'ahlaki çöküş' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, son yıllarda toplumda sosyal ilişkiler, aile yapısı, iş ve ticaret hayatı, siyaset gibi birçok alanda gözle görülür bir ahlaki çöküş yaşandığını ifade ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

Yanıkömeroğlu, soru önergesinde şunları kaydetmişti:

"Güven duygusunun zayıflaması, toplumsal kutuplaşma, etik değerlerin geri planda kalması, adalet sisteminin iyi çalışmaması, eğitim sistemindeki eksiklikler, ekonomik sorunlar, liyakatsizlik, kamu düzeninin bozulması gibi nedenlerle yaşanan bu ahlaki çöküş, ülkemizin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çerçevede eğitim sisteminin, yalnızca akademik başarıya ve parti ideolojisine odaklı değil, aynı zamanda etik değerleri ve ahlaki gelişimi de destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması büyük önem taşımaktadır."

"MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR?"

Yanıkömeroğlu, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltmişti:

"Bakanlığınızca, toplumumuzda yaşanan ahlaki çöküşün önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde hangi somut adımların atılması planlanmaktadır? İlköğretim ve ortaöğretimde, ahlaki ve etik değerleri güçlendirmek adına müfredat değişikliği düşünülmekte midir? Ahlaki ve etik değerlerin güçlendirilmesi amacıyla, öğretmenlere yönelik özel bir eğitim programı veya bilinçlendirme çalışması yapılacak mıdır? Toplumun farklı kesimlerinde gözlemlenen ahlaki bozulmanın önlenmesi için eğitim kurumları, aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde projeler planlanmakta mıdır? Çocukların ve gençlerin ahlaki değerlere uygun bir şekilde yetişmesini desteklemek amacıyla, medya okuryazarlığı ve dijital ortamda zararlı içeriklerden korunma gibi konularda yeni çalışmalar yapılacak mıdır?"

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT GELDİ

Soru önergesine yanıt veren Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretim programlarımızın geliştirilme sürecinde tüm öğrencilerimizin sağlıklı bir kişilik geliştirebilmelerine ilişkin gerekli hassasiyet ve özeni göstermek, karşılaşılması muhtemel sorunlara ilişkin farkındalık, bilinç ve beceri kazandırabilmek öncelikli yaklaşımımızdır, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının (ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) 2, teması olan etik ve güvenlik teması bu yaklaşıma örnek verilebilir. Tema kapsamında öğrencilerimizin kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği, internet kullanımında başkalarını rahatsız edebilecek davranışlar, güvenli parola oluşturma, dijital ayak izi, internet ortamında kullanılan kimliklerin sahte olabileceği hususlarına ilişkin gerekli kazanım ve açıklamalar yer almaktadır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (5 ve 6. sınıflar) aracılığı ile öğrencilerimizin şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin güvenliği, mahremiyet ve dijital bağımlılık gibi hususlara ilişkin farkındalıklarının artırılması, gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt edebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hususlarla birlikte ders kitapları ve eğitim araçlarının içeriği; öğrencilerimize güvenli, destekleyici ve kapsayıcı öğrenme ortamları sağlayarak sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini dengeli bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aile eğitim serisi kapsamında ailelerin internet kullanımı konusunda çocuklarını desteklemesi ve koruması için, ilkokuldan liseye her yaştaki öğrenciye uygun olan pratik tavsiyeler içeren ‘Güvenli İnternet Kullanımı’ başlıklı bir broşür hazırlanmış ve https://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanmıştır.

Ahlaki ve etik değerlerin güçlendirilmesi amacıyla, öğretmenlere yönelik çeşitli eğitim programları ve bilinçlendirme çalışmalar düzenlenmiş, bu kapsamda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleriyle; 2020 yılında düzenlenen 32 faaliyete 78 bin 2, 2021 yılında düzenlenen 39 faaliyete 90 bin 598, 2022 yılında düzenlenen 284 faaliyete 458 bin 611, 2023 yılında düzenlenen 749 faaliyete 61 bin 718 ve 2024 yılında düzenlenen 712 faaliyete 33 bin 747 kişi katılmıştır."