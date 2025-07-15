Bakan Tekin'in 'gerizekalıya anlatır gibi anlatıyoruz’ sözlerine CHP'den sert tepki: ‘Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara, dingil…'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, LGS'deki şaibe iddialarına dair "Gerizekalıya anlatıyor gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Aha gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum. Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın. Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara. Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara. Dingil..." sözleriyle yanıt verdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" dedi.

CHP'li Adıgüzel ise Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki göstererek şu yanıtı verdi:

"Aha gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum. Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın. Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara. Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara. Dingil..."