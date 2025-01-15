Bakan Tekin'den 'Ülkü Ocakları protokolü' açıklaması: Özgür Özel'i hedef aldı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 15.01.2025 - 13:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, 31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak “Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi” için protokol imzaladı.

Protokol ile Ülkü Ocakları kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP grup toplantısı öncesi Ülkü Ocakları ile imzalanan ve kamuoyunda tepki çeken protokole dair açıklamada bulundu.

'ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYEM...'

Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilemez konuşuyor ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. Yanlamak diye bir tabir kullanmış. Ben bunu daha çok şuna bahsettim; yerel seçimlerden önce kent oydaşması diye birilerine yanaşan siyasi söyleme benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devletine uygun bir şekilde yapılır. Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim Merkezleri'ndeki yetişkinlerle ilgilidir. Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin" dedi.