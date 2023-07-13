Bakan Tekin'in 'kız okulları' çıkışına tepki: ‘Çağdışı zihniyet’

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan Tekin, yine karma eğitimi hedef alarak “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitim esastır ama okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa alalım. Buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten Milli Eğitim’in temel kanununda öyle diyor” diye konuştu.

ŞERİATI ÖVMEK İSTEDİ

“Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet-Yeni Osmanlılar’da Demokrasi Tartışmaları” kitabı gösterilerek “Bu kitapta şeriatı mı övüyorsunuz” diye sorulan Tekin’in “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı ama yok” yanıtı da dikkat çekti.

Tekin’in açıklamalarına demokratik kitle örgütleri, eğitim sendikaları ve siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kadın-erkek eşitliği, laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyetin kültür devriminin temelidir. Karma eğitimi tartışmaya açmak Atatürk’ü ve emanetlerini hiç anlamamaktır. Keşke Cumhuriyetin, Öğretim Birliği Yasası’nın, Atatürk devrimlerinin ne olduğunu biliyor olsaydı” dedi.

'TAM BİR FACİA'

Tartışmalı da olsa kız imam hatip ve kız meslek liselerinin olduğuna dikkat çeken Özbay, “Kız meslek liseleri var, imam hatip açtık ama yetmiyor, okul öncesine kadar çekelim, tartışmayı açalım demek istiyor. Bu bir facia. Geriye çekilmesinin zeminini oluşturmaya çalışıyor. Çağ ilerliyor, zihniyeti daha da geriye gidiyor. Okullaşma oranında sıkıntı varsa, bir veli erkek çocuklarla okumasın diye kızını okula göndermiyorsa ve bakan bunu biliyorsa, ne yapıyorsun? Asıl görevini yapmadığını itiraf ediyor” ifadelerini kullandı.

‘KİM RAHATSIZ OLUYOR’

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bu bir zihniyetin dışavurumudur. Laik eğitime, laik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olmaktır. Kim rahatsız oluyor kız ve erkeğin birlikte okumasından? Demek istediği şey, ‘millet istiyor’ deyip kızları ve erkekleri ayrı okutmak” dedi.

‘KARMA EĞİTİM GÜVENCE’

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise Tekin’e, “Karma eğitim, laik ve demokratik toplum yapısının ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Karma eğitimin karşıtı ‘haremselamlık’ eğitimdir. Bu eğitim yöntemiyle ülkemizde çağdaş ve her yönden kalkınmış bir toplumsal gelecek kurulamaz ” tepkisini gösterdi.

Birleşik Kamu-İş de karma eğitimin laikliğin direği olduğuna vurgu yaptı. “Bu gerici ajandaya karşı dimdik duracak bir halk var” dedi.



'TALİBAN ZİHNİYETİ'



CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Tekin’in açıklamalarını en yüksek perdeden reddettiklerini vurgularken “‘Karma eğitim esastır’ ifadesinden sonra gelecek ‘ama’ kelimesi içeren cümleleri asla kabul etmiyoruz. Anayasadaki laiklik ilkesine tümüyle aykırı böylesi bir talep ancak Taliban zihniyetindeki bir aklın ürünüdür. Türkiye’de Taliban zihniyetine geçit vermeyeceğiz” tepkisini gösterdi.

