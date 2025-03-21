Bakan Tunç'tan yeni 'İmamoğlu soruşturması' açıklaması... Özgür Özel'i hedef aldı: 'Haddini bilsin!'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:27

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltında olduğu soruşturmalara yönelik Tokat Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Tunç, "Özel'in sokak çağrısı yanlıştı" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Tunç, İBB soruşturması sonrasında sokak çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmayı etkilemeye çalıştığını öne sürerek, "Soruşturmanın sonucunu herkes sabırla beklemeli" ifadesini kullandı.

Tunç, ayrıca Özel'e yönelik "Haddini bilsin" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalanma çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişi var. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları yapılacak.

"'DEVLETİ SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ YÖNETİYORLAR' İFADESİNİ REDDEDİYORUZ"

* Sayın Özel'in bu şekilde ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol, yol değil. Sonuçta devam eden bir soruşturma var. Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar ifadesini reddediyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil. Onlara da zarar veriyor. Adli soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki iddialar neler, deliller nelerdir, gözaltındakiler neler konuşuyor... Siz bunları biliyor musunuz? Toplanan delillerle ilgili bir bilginiz yok ama adli soruşturmaya yönelik ifadeler kullanıyorsunuz. O dosya açılacak.

* Soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse tüm kamuoyu tarafından öğrenilecek. Herkesin sağduyulu davranması gerekiyor. Burada masumiyet karinesi var, soruşturmanın gizliliği var. Tüm bu kuralları reddediyorsunuz. Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte TV yayınları görüyoruz. Cumhuriyet başsavcılarımız ve savcılarımız kamu adına görev yapıyor.. Belli delillerle soruşturma başlatmışlardır. İlgili kişiler de bu iddialara cevap vereceklerdir.

"YARGI BAĞIMSIZDIR, HİÇ KİMSEDEN TALİMAT ALMAZ"

* Sulh Ceza Hakimleri bir karara verecek. Bu da hukuk içerisinde denetime tabii olan bir karar. Siz gençlerimizi kışkırtarak işi gölgelemeye çalışıyorsanız boşuna uğraşmayın. Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Özgür Özel'i sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu soruşturmayı ilişkilendirmesi bir hadsizliktir. Yargı bağımsızdır. Yargı Anayasamızın 138. maddesinden aldığı yetkiyi kullanır. Hiç kimseden talimat almaz. Suç varsa yargının ona el atmaması olamaz. Onun için soruşturmanın akıbetini hep beraber sabırla bekleyeceğiz.