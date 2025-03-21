Muharrem İnce'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki: 'Huzursuzluk sırası sizde'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere dair "Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir" açıklamasında bulunan Bakan Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. İnce "Şimdi huzursuzluk sırası sizde" dedi.

Muharrem İnce'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki: 'Huzursuzluk sırası sizde'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:25

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

"MİLLETTE HUZUR MU BIRAKTINIZ?"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yanlız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde!"

YILMAZ TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki amacıyla sokağa çıkan yurttaşların eylemlerine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."


Etiketler: #Adalet Bakanı #Ekrem İmamoğlu #Muharrem İnce #Yılmaz Tunç

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