Muharrem İnce'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki: 'Huzursuzluk sırası sizde'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:25

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:27

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlere yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

"MİLLETTE HUZUR MU BIRAKTINIZ?"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yanlız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde!"

Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yanlız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde! — Muharrem İNCE (@vekilince) March 21, 2025

YILMAZ TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki amacıyla sokağa çıkan yurttaşların eylemlerine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."