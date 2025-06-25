Bakan Uraloğlu'ndan 'hava sahası kısıtlamaları' açıklaması: 'Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlıklarımız var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, hava yolu işletmelerinin uçuşlara yönelik planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlarını sürdürdüğünü ve Bakanlık olarak tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, hava sahası kısıtlamalarının İran, Irak ve Suriye uçuşlarını etkilediğini belirterek, Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketlerinin bazı seferlerini iptal ettiklerini söyledi.

BÖLGESEL UÇUŞLARDA İPTALLER VE YÖNLENDİRMELER

Uraloğlu, İran-Tahran uçuş bölgesinin 25 Haziran’a kadar uçuşa kapalı olduğunu ve Umman hava sahasının da kapalı olması nedeniyle bazı uçuşların rotalarını değiştirdiğini açıkladı.

Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuşun Bakü’ye yönlendirilerek, İstanbul’a devam ettiğini belirten Uraloğlu, şu an itibarıyla Körfez Bölgesi'ne uçuşların normale döndüğünü ancak İran, Irak ve Suriye uçuşlarının hâlâ iptal olduğunu bildirdi.

"SAĞLAM ÖNLEMLER ALINMAKTADIR"

Bakan Uraloğlu, hava yolu şirketlerinden AJet, SunExpress ve Pegasus'un pek çok seferini iptal ettiğini ve bölgede operasyon yapan birçok şirketin uçaklarının ya da personelinin bulunmadığını belirtti.

Seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti adına tüm önlemlerin titizlikle alındığını ifade eden Uraloğlu, Bakanlık ve ilgili tüm kurumların gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini vurguladı.

"IRAK'TAKİ DÖRT UÇAĞI GETİRMEK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Uraloğlu, TRT Haber yayınında İran-İsrail savaşı nedeniyle İran ve Irak'ta mahsur kalan Türkiye'ye ait 11 yolcu uçağının tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta mahsur kalan 4 yolcu uçağının geri getirilmesiyle ilgili bugün bir girişim yapılacağını belirten Uraloğlu, İran'daki 7 uçakla ilgili ise gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Uraloğlu'na İran-İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan uçuşların ne zaman başlayacağı da soruldu..

İran, Irak ve Suriye dışındaki uçuşların büyük ihtimalle kısa sürede başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE ve Umman... Bu ülkeleri kapsayan uçuşlar da iptal oldu. Artık şu andan itibaren peyderpey açılmaya başladı. Ve havayolu taşıyıcılarımız da iptal ettikleri seferleri yeniden planlıyorlar. Yeni bir risk olmazsa uçuşları başlatacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, savaşın Türkiye hava trafiğine yönelik etkileri hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, "Günlük 1600 civarında bir uçak hareketi söz konusu. Bu kriz ya da bu İran İsrail gerginliğinde bu 1100'ler civarına düştü. Yani 1100 - 1200 civarında seyrediyor" dedi.