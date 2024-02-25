Bakan Uraloğlu'ndan İmamoğlu'nun 'Davet' çıkışına yanıt: 'Derdimiz o değil...'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:59

Güncelleme: 25.02.2024 - 18:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de yapmış olduğu konuşmasında Murat Kurum'un "Hayali davetler yapıyor..." açıklamasına belgelerle yanıt vermişti. Yapılan davet için Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, " O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım." açaıklamasında bulunmuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak ’Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, gazetecilerin soruusu üzerine Ekrem İmamoğlu’nun 'davet' çıkışına da yanıt vererek, "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı." şekilnde konuştu.

KURUM "KENDİNE HAYALİ DAVETLER YAPIYOR" DEMİŞTİ

Buna yanıt veren Murat Kurum ise, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" demişti.

İMAMOĞLU DAVET MAİLİN'İ YAYINLAMIŞTI

İmamoğluı Murat Kurum'un bu açıklamasına yanıt vermişti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet mailini yayımlayan İmamoğlu, şunları anlatmıştı:



"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!