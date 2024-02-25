Ekrem İmamoğlu’dan Kurum’a belgeli yanıt: 'Utanır mı bilmem...'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 13:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni ve Halk Buluşması'nda konuştu.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmamış” açıklamasına yanıt verdi.

"POSTAYLA GÖNDERECEĞİM"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet mailini yayımlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak.Aslında öyleydi de böyleydi. Yazıyorum bakın buraya. Fatih Belediyesi'ne suç atıp kaçar bu.”