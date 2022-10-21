Bakan Varank Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya 'çalıştı': 'Sadece laf salatalığı yapıyor'

21 Ekim 2022 Cuma, 16:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP’li Bağcılar Belediyesi tarafından Erişilebilir Bilim Atölyesi’nin açılışına katıldı.

Varank, konuşması sırasında yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İBB'nin '150 günde 150 proje' çalışmasını hedef alan Varank, ‘laf salatası’ deyimini yanlış kullanarak İmamoğlu’nun ‘laf salatalığı’ yaptığını söyledi.

"SADECE LAF SALATALIĞIYLA, DEMAGOJİYLE SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Varank şunları ifade etti:

“Ama bugün halktan tarafa olduklarını söyleyenler, vatandaşlar için iktidara geldiğini söyleyen belediyeler var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınızda lafla çok şey yaptıklarını söylüyorlar ama icraata geldiğinde ortaya hiçbir şey koymadıklarını biz gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz. Sadece laf salatalığıyla, demagojiyle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve ben bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum. Gerçekten belediyecilik nasıl olur? Vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek istiyorsanız başta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere gelsin Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etsin. Engelliler sarayını ziyaret etsin. Panolara yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor. Bakın dünya literatürüne temel atmama törenini sokan CHP'li belediye başkanı. Bakın bunların hizmet diye bir derdi yok. Temel atmama töreni nedir ya? Ben vatandaşa hizmet etmeyeceğim demenin dünyaya ilan edilmesidir. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızla Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. En güzel işleri biz belediyelerimizde, gönül belediyeciliğiyle yerine getireceğiz ve tekrar söylüyorum. Belediyecilik nasıl yapılır görmek isteyen, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelsinler Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etsinler. Başkanımız onlara bir çay ısmarlar hem de vatandaşla bir araya gelmiş olurlar diyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”