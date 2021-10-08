"Bakan Yardımcısının eşine 150 bin dolar niye gönderildi?"
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para gönderildiği iddia ediliyor. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle hazırlanan soru önergesi TBMM gündemine taşındı.
CHP Adana Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ortaya atılan iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddiaların doğruluğunu sorgulayan Barut, "Bakan Yardımcısı özel yetkilerle donatılırken ihale ve ithalat izniyle ilgili olarak eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para niye gönderiliyor? Bir iktidar partisi milletvekilinin dahline rağmen bu parayı nasıl alabiliyor? Bakan olup bitenleri bilirken niye sessiz kalıyor?" diye sordu.
"HER GÜN YENİ BİR SKANDAL"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sunan Barut, şunları kaydetti:
"Tek adam rejimi, ülkemizi her anlamda tarumar etti. Devlet gelenekleri de, liyakat esaslı yönetim anlayışı da, yasalara bağlılılık da ne yazık ki sürekli tahrip ediliyor. Memleket bu duruma getirilmişken, gün geçmiyor ki yeni skandallar yaşanmasın, akla zarar olaylar gündeme gelmesin. Torpilin, rantın, adam kayırmacılığın, liyakatsizliğin önüne geçilmiyor maalesef. Bu vahim durum adeta bir yönetim anlayışı haline gelmiş durumda" dedi.
"KRİTİK NOKTALARA KENDİNE BAĞLI KİŞİLERİ GETİRDİ"
Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin akıllara zarar iddiaların ortaya atıldığına dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Bir Bakan yardımcısı var. Adı Ayşe Ayşin Işıkgece. 18 Ağustos 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanıyor. İki yılı aşkın bir süre bu görevini yürütüp 8 Ocak 2021 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor. Göreve geldikten sonra diğer bakan yardımcılarının önemli görevlerini alıyor, ana hizmet alanları kendisine bağlanıyor. Kritik noktalara kendine bağlı kişileri getiriyor. İlginçtir, Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve izin işlemlerinin bu kişiye bırakıldığı ileri sürülüyor."
'YAKLAŞIK 1 MİLYON 350 BİN LİRA AKTARILMIŞ'
Bakan Yardımcısı Işıkgece iddialardan birisinin de hayvan ithalatına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izin işlemlerinin bu kişiye bağlanması olduğunu belirten Barut, "Tam da bu konuyla ilgili olarak, bir işin çözülmesi (!) için bakan yardımcısının eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Öyle ki, bakanlıkta bu konuyla ilgilenen iktidar partisinin bir milletvekili varken bile bu para akışı oluyor. Para konusunu da bilen iktidar milletvekilinin bizzat durumu belgesiyle Tarım Bakanı'na ilettiği öne sürülüyor. Hakkında son derece vahim iddialar bulunan bu bakan yardımcısı hâlâ görevinin başında. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin bu vahim iddialarla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Herhangi bir inceleme ve soruşturmanın yürütülüp yürütülmediğini de öğrenmek istiyor, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz." dedi.
PAKDEMİRLİ'DEN YANITI BEKLENEN SORULAR
Barut'un Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt verilmesi istendi:
- Bakanlığınızın diğer Bakan Yardımcılarına tevdi edilen önemli görevleri ve ilgili ana hizmet birimlerini adı geçen Bakan Yardımcısına bağladığı iddiası doğru mudur?
- Söz konusu Bakan Yardımcısının bütün danışmanlarını Bakanlığın önemli ve stratejik noktalarına bürokrat olarak atattığı iddiaları doğru mudur?
- Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve kapsamındaki izin işlemleri, neden bu Bakan Yardımcınız tarafından yürütülmektedir?
- Hayvan ithalatına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izin işlemlerini uhdenize alarak, adı geçen Bakan Yardımcısına devrettiğiniz doğru mudur?
- Bakanlıktan hayvan ithalatı için izin işlemleri zorlaştırılan ve iktidar partisine mensup bir milletvekilinin tavassutuna rağmen çözülemeyen işlemler için ilgili şirketin Ayşe Ayşin Işıkgece'nin eşinin hesabına para aktarmak suretiyle ithalat iznini aldığı yönündeki iddialar gerçek midir?
- Konuyu takip eden milletvekilinin söz konusu para transferi ile ilgili işlemin belgesini tarafınıza sunduğu doğru mudur?
- Bu derece vahim iddiaların muhatabı olan bir kişinin halen o koltukta oturmasını ve önemli yetkileri elinde bulundurmasını nasıl açıklarsınız?
- Bu konu hakkında inceleme-soruşturma açmayı, adli ve idari işlem başlatmayı düşünüyormusunuz? Yoksa İddialara muhatap olan kişinin Bakan yardımcısı olması sebebiyle Devlet Denetleme Kurumu ve Savcıları göreve çağırmayı düşünüyormusunuz?
- Ayşe Ayşin Işıkgece daha önce de Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı üyeliğinden aylık 14 bin 230 lira maaş almasıyla gündeme gelmişti.
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