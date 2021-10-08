"Bakan Yardımcısının eşine 150 bin dolar niye gönderildi?"

08 Ekim 2021 Cuma, 13:28

CHP Adana Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ortaya atılan iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddiaların doğruluğunu sorgulayan Barut, "Bakan Yardımcısı özel yetkilerle donatılırken ihale ve ithalat izniyle ilgili olarak eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para niye gönderiliyor? Bir iktidar partisi milletvekilinin dahline rağmen bu parayı nasıl alabiliyor? Bakan olup bitenleri bilirken niye sessiz kalıyor?" diye sordu.

"HER GÜN YENİ BİR SKANDAL"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sunan Barut, şunları kaydetti:

"Tek adam rejimi, ülkemizi her anlamda tarumar etti. Devlet gelenekleri de, liyakat esaslı yönetim anlayışı da, yasalara bağlılılık da ne yazık ki sürekli tahrip ediliyor. Memleket bu duruma getirilmişken, gün geçmiyor ki yeni skandallar yaşanmasın, akla zarar olaylar gündeme gelmesin. Torpilin, rantın, adam kayırmacılığın, liyakatsizliğin önüne geçilmiyor maalesef. Bu vahim durum adeta bir yönetim anlayışı haline gelmiş durumda" dedi.



"KRİTİK NOKTALARA KENDİNE BAĞLI KİŞİLERİ GETİRDİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin akıllara zarar iddiaların ortaya atıldığına dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:



"Bir Bakan yardımcısı var. Adı Ayşe Ayşin Işıkgece. 18 Ağustos 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanıyor. İki yılı aşkın bir süre bu görevini yürütüp 8 Ocak 2021 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor. Göreve geldikten sonra diğer bakan yardımcılarının önemli görevlerini alıyor, ana hizmet alanları kendisine bağlanıyor. Kritik noktalara kendine bağlı kişileri getiriyor. İlginçtir, Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve izin işlemlerinin bu kişiye bırakıldığı ileri sürülüyor."

'YAKLAŞIK 1 MİLYON 350 BİN LİRA AKTARILMIŞ'

Bakan Yardımcısı Işıkgece iddialardan birisinin de hayvan ithalatına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izin işlemlerinin bu kişiye bağlanması olduğunu belirten Barut, "Tam da bu konuyla ilgili olarak, bir işin çözülmesi (!) için bakan yardımcısının eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Öyle ki, bakanlıkta bu konuyla ilgilenen iktidar partisinin bir milletvekili varken bile bu para akışı oluyor. Para konusunu da bilen iktidar milletvekilinin bizzat durumu belgesiyle Tarım Bakanı'na ilettiği öne sürülüyor. Hakkında son derece vahim iddialar bulunan bu bakan yardımcısı hâlâ görevinin başında. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin bu vahim iddialarla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Herhangi bir inceleme ve soruşturmanın yürütülüp yürütülmediğini de öğrenmek istiyor, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz." dedi.

PAKDEMİRLİ'DEN YANITI BEKLENEN SORULAR

Barut'un Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt verilmesi istendi: