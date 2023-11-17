Bakan Yaşar Güler'den S-400 sorusuna: Ne bu çamaşır makinesi mi?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:36

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bakanlığın 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, ABD'den, 1,4 milyar dolar ödeme yapılmasına rağmen F-35 savaş uçağı alınamaması durumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Güler, Türk Hava Kuvvetleri'nin eksikliği olmadığını söyledi.

Güler, "Elimizdeki muharip uçaklarımız F-16 ve F-4 bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak ileriye bakıyoruz, F-35’te sorunlar çıktı, alternatifleri için çalışıyoruz. F-16 yeni alım ve modernizasyon konusunda çalışıyoruz. (ABD tarafı) İsveç’le ilgili onayın çıkmasıyla bunu eşleştiriyorlar" diye konuştu.

"NE BU ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ?"

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne yönelik soru üzerine de Güler, "Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye bastığımızda, ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür" cevabını verdi.

Ağbaba buna karşılık "Neden çalıştırmıyorsunuz o zaman?" diye yeniden sordu. Güler ise buna, “İhtiyaç olduğunda çalışır. Ne bu, çamaşır makinesi mi?" yanıtını verdi.