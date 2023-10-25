TKH'den Erdoğan'a: NATO ile işbirliği yapanlar, BOP'un eşbaşkanı olanlar İsrail'e karşı çıkamaz!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:06

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yönelik saldırılar üzerinden İsrail yönetimini eleştirmişti.

Erdoğan'ın sözleri üzerine Türkiye Komünist Hareketi'nden "NATO ile işbirliği yapan, BOP'un eşbaşkanı olanlar İsrail'e karşı çıkamaz!" başlıklı bir açıklama geldi.

Erdoğan'ın konuşmasının yeni bir "sahte van minüt" çıkışı olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü imha savaşına karşı kendi tabanının "gazını" almaya dönük açıklamalarıyla tanınan Erdoğan'ın bu sözleri boş ve anlamsızdır" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullandıldı:

"Dün İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan, Ortadoğu'da emperyalizmin attığı her adımı hevesle karşılayan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olmakla övünen Erdoğan'ın İsrail'e karşı çıkması beklenemez.

İsrailli pilotların Konya'da eğitilmesini sağlayanların, İsrail ile her türlü ticari ve askeri sözleşmelere imza atanların, bugün Filistin konusundaki seslerinin yüksek çıkması hem bir manipülasyon hem de gerçekleri din kılıfı ile örtme girişimidir.

NATO'ya, emperyalizme karşı çıkmadan İsrail'e karşı mücadele edemezsiniz. Filistin halkının mücadelesi emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir.

Büyük Ortadoğu Projesi İsrail’in güvenliği içindir. BOP eşbaşkanı olan Erdoğan, kimseyi kandırmasın.

Komünistler olarak çağrımız açıktır; NATO'ya, ABD'ye karşı olmadan İsrail'e karşı olamazsınız.

Ortadoğu'da din bezirganları ve işbirlikçiler değil, direnen halklar kazanacak."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gazze'de devam eden saldırılara değinirken "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu için de "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabi iyi niyetimiz vardı suiistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal ettik. İyi niyetimizi suistimal ettiler" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında "İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz" çağrısı da yapmıştı.