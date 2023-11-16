Bakan Yılmaz Tunç 'yetki gaspını' kabul etti

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Mevcut hukuki duruma göre anayasayı yorumlama yetkisinin AYM’de olmasına karşın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı krizinin Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında anayasanın yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi. Tunç, hukukçuların dikkat çektiği “yetki gaspı”nı zımnen kabul etti.

Tunç, dün, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, “Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş de yok. Bu, vatandaşlarımız için getirilen en doğal hak” dedi. Bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemediklerini söyleyen Tunç, AYM ile Yargıtay arasındaki tartışmanın anayasanın 14. maddesinden kaynaklandığını söyledi.

AYM’nin, bu madde kapsamına giren suçların yasayla belirlenmediği, Yargıtay’ın ise belirlendiği yönünde görüş bildirdiğini kaydeden Tunç, “AYM ile Yargıtay arasındaki görüş farkı ilk olarak 83. ve 14. maddenin yorumlanmasından kaynaklanıyor. Burada anayasanın ve kanunlarımızın farklı yorumlanmasından kaynaklanan iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı var” dedi. Tunç sorunun çözümü için anayasa değişikliğine işaret etti.

‘HUKUKİ DEĞER BİÇMEM’

Eski İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Tunç’un krizin başından bu yana değerlendirmelerinin “hukuktan kopuk” olduğunu söyleyerek “Karar yanlış olsa bile uygulanması anayasaya göre zorunludur. Anayasanın 153. maddesi uygulanmadığı sürece bu açıklamalara hukuki değer biçmem” dedi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ise anayasayı son yorumlama yetkisinin AYM’de olduğunu söyledi. Boyunsuz, “Aynı konuda karar vermiyorlar. Yargılamayı derece mahkemesi yapıyor, uygunluğuna Yargıtay bakıyor, anayasaya uyuldu mu diye de AYM bakıyor. Görev ve yetki alanları farklı” diye konuştu. Yargıtay’ın farklı bir değerlendirme yapmasının “yetki gaspı” olacağını vurgulayan Boyunsuz, sorunu çözecek yerin Meclis olduğunu kaydetti. Boyunsuz, “TBMM yasa çıkarıp, anayasanın 14. maddesi kapsamına hangi suçların girdiğini söylese tartışma biter. Yargıtay, sadece AYM’nin değil, Meclis’in de yeti alanına giriyor” ifadelerini kullandı.