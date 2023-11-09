Bakan Yılmaz Tunç’tan Özgür Özel’e yanıt: 'Sorumsuzca bir harekettir'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin “Meclise karşı bir darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Bakan Tunç, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde ‘Meclise yönelik darbe yapıldığı’ şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” dedi.
Yargıtay'ın Gezi Davası tutuklusu Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP'de dün gece olağanüstü bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantının ardından partisinin TBMM'deki grubunda yaptığı açıklamada, "Bu düpedüz bir darbe girişimi" diyerek Yargıtay'ın kararına sert tepki gösterdi
Adalaet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Tunç, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanıldı:
Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.
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