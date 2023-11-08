Eski Adalet Bakanı Gül, Yargıtay kararını değerlendirdi: Endişe verici

Eski Adalet Bakanı AKP'li Abdulhamit Gül, Yargıtay'ın AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusu kararını değerlendirdi. Gül, "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 23:40
Eski Adalet Bakanı Gül, Yargıtay kararını değerlendirdi: Endişe verici
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AKP Grup Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay'ın AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusu kararının ardındna sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir.

Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir.

Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.


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