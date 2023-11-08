Son dakika... Saat verildi: Özgür Özel açıklama yapacak

Son dakika haberi... Yargıtay kararının ardından olağanüstü toplanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in açıklama yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 23:01
Son dakika... Saat verildi: Özgür Özel açıklama yapacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, olağanüstü kapalı toplantısının ardından saat 23.15 sıralarında Grup Toplantı Salonunda açıklama yapması bekleniyor.

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