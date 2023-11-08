Son dakika... Saat verildi: Özgür Özel açıklama yapacak
Son dakika haberi... Yargıtay kararının ardından olağanüstü toplanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in açıklama yapacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, olağanüstü kapalı toplantısının ardından saat 23.15 sıralarında Grup Toplantı Salonunda açıklama yapması bekleniyor.
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