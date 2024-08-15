Bakan Yumaklı 'katliam yasası'nı savundu, belediyeleri hedef aldı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:19

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:19

Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen, sahipsiz sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesi infial yarattı. Bazı belediyeler, yasayı uygulamayacağını ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise belediyeleri hedef alarak, "Bunu uygulamak istemeyenler aslında o bütçeleri başka yerlere harcamak istiyorlar. Bunu yapamayan belediyeler kanundaki yaptırımlara maruz kalacak" açıklamasında bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Yumaklı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kanun yürürlüğe girdikten sonra sorumluluklar başladı. Ancak biz detaylar için ikincil düzenlemeler yapmak durumundayız. Son birkaç rötuş kaldı, ondan sonra yayınlayacağız bunu. Yönetmelik çıkacak.

Bu konunun başından itibaren aynı şeyi söyledik. Sokak hayvanlarının toplumsal hayatı olumsuz etkileme potansiyeli son derece yüksek. Artık herkes tarafından kabul edilen bir sorunu çözmek üzerine çalışmalardı. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirir. Sokaklarda sahipsiz hayvan, köpek olmasın. Öncelikle yerel yönetimler bunları toplasın, rehabilite etsin, sahiplendirsin ve bunlar çiplensin. Sahiplenmeyenler de barınaklarda hayatına devam etsin.

Ancak hayvanların sokaklardan çekilmesini engellemek üzerine bir strateji izlendi. Ancak bu kişiler bu sorunun olduğunu kabul ederken diğer taraftan bu yasayı engellemek için her şeyi yaptılar. Neresinde katliam var anlamış değilim. Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek aslını inkar etmektir.

En büyük problem zaten yasayı okumamak. Yasayı okumadıklarını düşünüyorum. Okuduklarını da siyaset malzemesi yapmak için çarpıttıklarını düşünüyorum. Ama burada TBMM vatandaş adına çok önemli bir görev icra etti, bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenlemeyi yerine getirdi."