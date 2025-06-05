Bakan Yumaklı, partisine desteği böyle istedi: 'Bunlar bizi Gazze'den besbeter eder'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ilçesinde kendisini dinleyen kalabalığa hitap etti.

Konuşmasında AKP öncesi ve sonrasındaki Türkiye’nin durumundaki değişimden örnek veren Yumaklı, daha çok çalışmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi:

"Dünyada her şey değişiyor, mevsimler değişiyor. Hepimizin geleceğe dair, çocuklarımızın geleceğine dair Türkiye Yüzyılı dediğimiz, sadece slogandan ibaret değil bir ufku, ideali, vizyonu ifade eden, o temel meseleye katkıda bulunma zamanı. Bunun için mecburuz çünkü çocuklarımızın geleceği de buna bağlı. Tarımdan sanayiye kadar, milli savunmadan, ticaretine, milli eğitimden adaletine kadar ne kadar yapılması gereken geliştirilmesi gereken hususlar varsa milletimiz ile birlikte yapmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel ülke bırakacak çalışmaları vaktimiz, sağlığımız, ufkumuz ve görevimiz el verdiği sürece yerine getirmek."

"TARTIŞMAYIN, BİZİ DESTEKLEYİN"

Sözlerine daha sonra "Bunlar için de sizlerden tek istirhamımız var: Bizlere dua edin, bizim yanımızda, arkamızda olun. Omuz omuza verelim" diyerek devam eden Yumaklı, destek isterken İsrail'in aylardır saldırı ve katliamlarını devam ettirdiği Gazze'den örnek vermekten geri durmadı. Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 2 yıl içerisinde yerle bir olmuş 11 şehri ayağa kaldıran bu ülke aynı zamanda yatırımlarına, aynı zamanda dünyada söz sahibi olmaya devam ediyorsa mazlumların ve mağdurların gözleri bu ülkedeyse o zaman bunu devam ettirmek, daha da ileriye götürmek, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek zorundayız, başka hiçbir şansımız yok. Niye bunu söylüyorum? Hepimiz her vakit ekmek kuyruğunda bombalanan Gazze’deki o yavruları görüyoruz. İçi acımayan, içi parçalanmayan var mı? Emin olun fırsatını bulsalar bizi de besbeter ederler. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bugünün kısır tartışmalarından sıyrılmamız gerekir. Onlarla vakit harcamamız gerekir. Bu ülkenin bütün evlatları görüşü ne olursa olsun, omuz omuza vermek zorunda ve destek olmak durumunda. Başka bir gayemiz yok. Başka gayesi olanların televizyonlarda kepazeliklerini görüyorsunuz. Onları sizlerin yüce takdirlerinize bırakıyorum. Bu memleketin ferasetine bırakıyorum. Oradaki en büyük değerlendirme milletimizin gönlünde olacaktır."