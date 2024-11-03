Bakanın ısrarına karşın LimakPort’tan İsrail’e en az dokuz sefer hattı var

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Yurttaşlar ambargoya karşın Türk limanlarından İsrail’e gemi gitmesine tepkilerini sürdürürken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’le hiçbir sevkıyat bulunmadığında ısrar ediyor. Öte yandan İskenderun’daki LimakPort’tan en az dokuz seferin İsrail’e yapıldığı ortaya çıktı. Bolat, yurttaşların İsrail merkezli deniz taşımacılık firması ZIM Taşımacılık’a ait konteynırların Türk limanlarından taşınmasına karşı yaptığı eylemin üzerine bir açıklama yaptı. Bolat, “Ticaret yasağının başladığı 2 Mayıs tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkıyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır” ifadelerini kullanıldı.

TÜRKİYE MERKEZLİ ŞİRKETLER

LimakPort tarafından yıllık yayımlanan “Konteyner Taşıyıcıları ve Servis Detayları 2024” planına göre birçok farklı şirkete ait gemiler, servis verdikleri hatlar kapsamında hem İskenderun’da bulunan LimakPort’a hem de İsrail’in Hayfa ve/veya Aşdod limanlarına uğruyor. Birçoğunda gemiler İsrail’den Türkiye’ye veya Türkiye’den İsrail’e direkt sefer yapıyor.

LimakPort’un yayımladığı Konteyner Taşıyıcıları ve Servis Detayları 2024 planına göre bahsi geçen servis hatları şöyle:

Danimarka merkezli lojistik şirketi Maersk Line’ın “Türkiye Link” rotası kapsamında LimakPort’a gelen gemiler LimakPort’tan sırasıyla Mısır’daki Port Said ve İsrail’de bulunan Hayfa limanına giderek daha sonra LimakPort’a geri dönüyor. Maersk’in “SLB” kodlu başka bir rotasında ise sırasıyla Aşdod ve Hayfa limanlarını kullanan gemiler daha sonra LimakPort’a geliyor.

Operatörü Çinli COSCO, Tayvanlı Yang Ming ve Hong Kong merkezli OOCL olan “Kuzey Avrupa Türkiye 2” rotasına göre ise gemiler, Türkiye’den Mersin ve İskenderun LimakPort limanlarına oradan ise direkt Hayfa limanına gidiyor. Ayrıca COSCO’ya ait “LGX1” kodlu başka bir hatta ise LimakPort ve Aşdod limanları var.

İngiliz şirketi Borchard Lines’ın yine LimakPort’u içeren “Batı Yakası Birleşik Krallık Servisi” rotasına göre ise gemilerin uğradığı son üç liman sırasıyla Aşdod, Hayfa ve İskenderun Limakport.

Türkiye merkezli Akkon Lines’ın “İsrail Servisi” kapsamında gemiler sırasıyla LimakPort, Hayfa, Aşdod, Ambarlı, Gemlik ve İzmir limanlarına uğruyor.

Tayvan’lı şirket Evergreen’e ait “Doğu Akdeniz / Levant Servisi” rotasında LimakPort, İzmir, Aşdod, Hayfa ve Mersin limanları kullanılıyor.

Türkiye merkezli şirketler Turkon Line, Arkas Line ile Hindistan şirketi Admiral’e ait “TIES” kodlu “İsrail” rotası kapsamında ise Mersin, LimakPort, Hayfa ve Aşdod limanlarına gemiler demir atıyor.

Türk şirketi Medkon Lines’ın işlettiği “EMX” kodlu “İsrail Servisi” rotasında ise Türkiye’de Mersin ve LimakPort, İsrail’de Hayfa ve Aşdod limanları kullanılıyor.

‘TÜRK LİMANLARINI KULLANACAK’

Cumhuriyet, 29 Ekim tarihinde, silah taşıma geçmişi de olan ve bu sebeple Malezya limanlarını kullanması yasaklanan, İsrail merkezli ZIM Lines şirketinin Türk limanlarını, önümüzdeki üç ayda en az 124 defa kullanacağını haberleştirmişti. Bakan Bolat’ın şirket verileriyle çelişen açıklamaları ışığında, iktidara yakınlığıyla bilinen Limak Holding’in sahibi olduğu İskenderun LimakPort limanını, rotası İsrail limanlarını da kapsayan birçok Türkiye ve farklı ülke merkezli şirketlere ait gemilerin kullandığı belirlendi.