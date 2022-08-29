Bakanlığın desteği ekmeğe bile yetmedi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:37

Enflasyonla birlikte alım gücü her geçen gün eriyor. Yüz binler sosyal desteğe muhtaç. Hükümet kanadının açıkladığı destekler ise şakadan farksız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardım için başvuran 831 bin haneye sadece 427,9 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre yapılan yardım, her hane için ortalama 500 lira.

4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti.

YILDA SADECE 1 ASGARİ ÜCRET

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" ifadesini kullandı.

EKMEK ALMAYA BİLE YETMEZ

Günde 5 ekmek tüketen 4 kişilik bir ailenin aylık ekmek masrafı 600 lira. Türk-İş'e göre ise 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmek için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı 6 bin 839 lira.