Asgari ücret 20 yıl önce de açlık sınırının altındaydı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), asgari ücrete yapılan artışın ardından Aralık 2002 ile Temmuz 2022 dönemini seçilmiş ücret ve aylıklar üzerinden karşılaştıran tablolar yayımladı ve Kasım 2002’de iktidara gelen AKP’nin ücretler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ama ücretlerin açlık sınırı karşısındaki durumunu görmezden geldi.

EMEKLİ DE ZORDA

SBB’ye göre, örneğin net asgari ücret Aralık 2002’de 184.3 lirayken Temmuz 2022’de 5 bin 500 liraya çıktı ve nominal artış yüzde 2 bin 885, reel artış yüzde 161.8 oldu. Oysa Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, Kasım 2002’de dört kişilik ailenin açlık sınırı 369 liraydı. Bu açlık sınırı bugün (Haziran 2022) 6 bin 391 liraya ulaştı. Buna göre asgari ücret hem 2002 hem bugün açlık sınırının altında kaldı.

Yine SBB’nin yayımladığı tabloya göre en düşük SSK emekli aylığı (intibak farkı ile vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme dahil edilmeden) bugün 4 bin 507 lira. Ortalama SSK emekli aylığı 4 bin 643 lira. En düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı 3 bin 175 lira. Ortalama Bağ-Kur tarım emekli aylığı 3 bin 653 lira. En düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 4 bin 77 lira. Ortalama Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 4 bin 817 lira. En düşük emekli sandığı aylığı 5 bin 327 lira. Bu rakamlar da açlık sınırının altında.

Aralık 2002’de ise en düşük SSK emekli aylığı 257 lira, ortalama SSK emekli aylığı 276 lira, en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı 65.8 lira, ortalama Bağ-Kur tarım emekli aylığı 110.4 lira, en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 150 lira, ortalama Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 261 lira, en düşük emekli sandığı aylığı 376.5 lira, ortalama emekli sandığı aylığı 502 liraydı.