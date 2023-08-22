Bakanlığın önünde ‘açım’ diyen yurttaş gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” diyen bir yurttaş ters kelepçe ile gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:09
Bakanlığın önünde ‘açım’ diyen yurttaş gözaltına alındı
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Dün sabah saatlerinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden bir yurttaş, geçinemediğini belirterek isyan etti. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 45-50 yaşlarındaki yurttaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” dedi. 

Bakanlıkta görevli polisler “geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin darbederek ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor. 

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.


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