Barut'tan Erdoğan'a 'sabır' tepkisi: Artık çekin ellerinizi halkın cebinden

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:17

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, her gün daha da artan açlık, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle halkın derin bir bunalıma girdiğini ifade ederek yükselen döviz kurları, artan enflasyon ve iğneden ipliğe her şeye gelen zamlara tepki gösterdi.

Barut, "Zam iktidarı AKP, insanlarımıza açlık ve yoksulluk, işsizlik ve sefalet dayatıyor, nefes almalarına izin vermiyor. Mazottan elektriğe, sudan ekmeğe, undan şekere her şeye bitmeksizin zam geliyor. İnim inim inleyen insanlarımız derdine derman arıyor ama iktidar oralı bile olmazken sadece sabır tavsiye ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden olduğu sorunları çözmek yerine sabır tavsiyesiyle işi geçiştirmeye çalışıyor. İnsafsızlar, biraz da siz sabredin. Uçan, yüzen, yazlık, kışlık tüm saraylardan çıkıp çoklu maaşlarınızdan vazgeçin" diye konuştu.

"YURTTAŞ BORÇ BATAĞINDA"

Artan enflasyon ve fahiş zamların maaşları kuşa çevirdiğine değinerek yurttaşların borç batağına saplandığını bildiren Ayhan Barut, şunları kaydetti;

"Yüksek enflasyon toplumda açlık, yoksulluk, zam, sefalet dalgasını büyütürken sorunları daha da derinleştiriyor. Saray iktidarı gün geçmiyor ki yeni bir soruna imza atıp var olan dertleri büyütmesin. İnsanlarımızın ekmeğini çaldılar, zamlarla ceplerini boşalttılar, yetmedi ocağına incir ağacı diktiler. İcra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 22 milyona dayandı. Tüm bunların sorumlusu kendileri değilmiş gibi çözüm üretmek yerine sabır telkin ediyorlar. Bir an önce tüm zamların geri çekilmesini, maaşı ve ücreti eriyen insanlarımızın kaybının telafi edilmesini istiyoruz. Açlık ve yoksulluk dayatılan emeklilerden sefalete mahkum edilen tüm insanlarımıza kadar herkes için insanca yaşam istiyoruz."