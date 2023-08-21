Son dakika... Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Biraz sabır bekliyoruz

Yayınlanma: 21.08.2023 - 19:55

Güncelleme: 21.08.2023 - 20:34

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.30'da Saray'da toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantısının ardından konuşan Erdoğan, iç ve dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.30'da Saray'da toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantısının ardından konuşan Erdoğan, iç ve dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BM'YE 'KKTC' TEPKİSİ

KKTC'de BM askerlerinin 'fiziki müdahalesi'ne tepki gösteren Erdoğan, bunun kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak "Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. BM'den beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada'daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır" ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Son dönemde Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklarının yaşandığı Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. Söz konusu dönemin sıcak geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, ikklim değişikliğinin artık günlük hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyerek su tasarrufu yapılması yönünde çağrıda bulundu.

EKONOMİ MESAJLARINDA 'SABIR' İSTEDİ

Erdoğan konuşmasında hayat pahalılığıyla mücadeleyi "çift kulvarlı" şekilde yürüteceklerini söyledi. Vergilerin "depremin yaralarını sarmak için" artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Enflasyon üzerindeki baskı zamanla azalacaktır. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.

Ekonomik sorunların farkında olduklarını ve bu sorunları aşacak programlarının mevcut olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye ekonomisine sadece faiz-kur penceresinden bakanlar yakında yanıldıklarını anlayacaktır. Ülkemizin son dönemdeki risk primindeki düşüş, rezervlerdeki iyileşme alınan önlemlerin sonuçlarını gösteriyor" dedi.

Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye vizyonumuzdan asla vazgeçmiyoruz. Üç kıtanın merkezinde yer alan ülkemizin tarihi, coğrafi açıdan potansiyelini kullanabilmesini sağladık.

Türkiye'nin çok daha büyük ve kapsamlı gücü temsil ettiğini sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuz ve eylemlerimizle de ispat ediyoruz.

Dış politikada girişimci, insani bakış açısını hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarında ibaret olmadığını gösterdik.

BM askerinin müdahalesi kabul edilemez. Asla doğru bulmuyoruz. BM tarafsızlığını yitirmiştir, Barış Gücü'nün müdahalesi ne hukuki ne de insanidir. Barış Gücü, gerek köylülere fiziki müdahalesi gerek sonrasında talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, yaralı itibarını daha da zedelemişti. Komşularımızla sorunları gidermek istediğimiz dönemde BM askerlerinin yaptığı müdahale iyi niyetli değil.

Güney sınırımızda yapılmak istenen oldubittilere göz yummayacağız. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz."