Bakanlık duyuru yaptı, 48 ayda ödemeyle değerli araziler için ihaleye çıkıldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dün yatırımcılara duyuru yayımladı. İstanbul, İzmir, Aydın ve Ankara’daki çeşitli araziler satışa çıkarıldı. İstanbul Şile Karamandere’deki iki arazi ormanın kenarında bulunuyor. Büyüklükleri 4 bin 193 metrekare ile 1019 metrekare. Araziler birbirlerine yakın noktada yer alıyor. İzmir Karaburun Saip’deki 6 bin 260 metrekare büyüklüğündeki arazi denize yakın noktada. Üzerinde maki bitki örtüsü bulunuyor. Denizle arazi arası da yine makilik alan. Aydın Kuşadası Davutlar’daki arazi oldukça büyük. Denize sıfır noktada. 12 bin 205 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. Ankara Çankaya Dodurga’daki satılacak arazinin büyüklüğü de 4 bin 338 metrekare. İhalelerde geçici teminat bedeli 500 bin lira ile 9 milyon lira arasında değişiyor. İhalelerde son teklif tarihleri de 9-10 Ekim olarak belirlendi.

12 AYDA BİR ÖDEME

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak. Teklifler TL olarak verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 46 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak. İhalelere yabancılar da katılabilecek.

ÖZELLEŞTİRME İÇİN İKİ SATIŞ ONAYI BEŞ YENİ SATIŞ İLANI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre Antalya Kestel’deki 1002 metrekarelik taşınmazın 30.2 milyon liraya Oxopia İnşaat, yine aynı yerdeki 1002 metrekarelik taşınmazın 25 milyon liraya Cafer Ersoy’a satışı onaylandı. Öte yandan ÖİB bir de ilan yayımlayarak İstanbul Şile’deki 4 bin 193 ve 1019 metrekarelik iki, İzmir Karaburun’daki 6 bin 260 metrekarelik bir, Aydın Kuşadası’ndaki 12 bin 204 metrekarelik bir ve Ankara Çankaya’daki 4 bin 338 metrekaralek bir taşınmazı satış yoluyla özelleştireceğini duyurdu.

