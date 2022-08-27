Bakanlık, Kanal İstanbul'da proje iptali haberimizi 'imar değişikliği' diyerek kabul etti

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:14

Gazetemiz bugün "Bakanlık, Erdoğan'ın çılgın proje dediği 'Kanal İstanbul'un planlarını devre dışı bırakmış!" başlıklı haberiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul’un planlarının sessiz sedasız iptal edildiği ortaya çıkarmıştı.

Kanal İstanbul projesinin 1, 2 ve 3. etabına ait olarak hazırlanan planlardaki mülk sahiplerine, projenin içinde bulunan arazilerinin yerine değersiz araziler verilmişti.

Tapu sahipleri 'emsal olarak verilen yerlerin parseli yönünden hukuka aykırı olduğu, uygulama sonrası çok uzaktan yer verildiğini' ileri sürerek konuyu İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme ise 19 Ağustos 2022’de davacılara gönderdiği karar yazısında Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Haberimizin ardından konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "yurttaşların talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" yapıldığını kabul etti.

"YENİ BİR İMAR DEĞİŞİKLİĞİ"

Haberimizi "yeni bir imar değişikliği" diyerek doğrulayan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"

Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte.



Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.



Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği! — Murat KURUM (@murat_kurum) August 27, 2022

Mahkeme ise 19 Ağustos 2022’de davacılara gönderdiği karar yazısında Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği bilgisini şu sözlerle paylaştı;

"Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından, dava konusu taşınmazı da kapsayan alanda 3194 sayılı Kanun'un 18.maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan imar uygulaması işleminin iptali istemiyle işbu dava açılmış ise de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 04.07.2022 tarih ve E.4003041 sayılı Olur'u ile dava konusu imar uygulaması işlemine dahil bir kısım alanların imar uygulaması sınırlarından çıkarılması nedeniyle parselasyon planının bütüncül olarak değişmesi gerektiğinden belirlenecek yeni düzenleme sahasına göre parselasyon planının yeniden yapılmasına karar verildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve E.4178254 sayılı Olur'u ile de dava konusu işlemin kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu haliyle dava konusu taşınmaza yönelik imar uygulaması işleminin iptal edilmesi nedeniyle işbu dava hakkında konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."