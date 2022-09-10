Atatürk Orman Çiftliği'ndeki lojmanları TOBB'ye vermişler!
Atatürk’ün halka armağanı Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan Başbakanlık Söğütözü Lojmanları’nın 2018’de TOBB’ye devredildiği ortaya çıktı. Devir karşılığında TOBB’nin 53 milyon 314 bin TL ödeme yaptığını söyleyen şube başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’deki bu hukuksuzluğu yargıya taşıyacağız” dedi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde olan Başbakanlık Söğütözü Lojmanları’nın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten kısa bir süre önce, 27 Haziran 2018’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) devredildiğini açıkladı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’deki bu hukuksuzluğu yargıya taşıyacağız. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine ihanet edenleri yargı önüne çıkartmak boynumuzun borcu. AOÇ arazileri umarsızca talan ediliyor, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı kullanımlarla ranta açılıyor. AOÇ arazileri, toprak bütünlüğünün yarısını, devirlerle, tahsislerle ve kiralamalarla kaybetti” dedi.
Lojmanların bulunduğu arazinin daha önce tarla vasfında olduğu ancak arsaya çevrilerek Hazine’ye devrildiğini, böylece TOBB adına tapu tesciline uygun hale getirildiğini aktaran Candan, TOBB’un 53 milyon 314 bin lira ödeme yaptığını belirtti.
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