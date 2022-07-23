Lojmanları işgal etmişlerdi: Orman Genel Müdürlüğü'nde iki isim görevden alındı

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesi ve bakanlık lojmanlarının AKP’lilerin işgali altında olduğuna ilişkin açıklaması sonrası iki genel müdür yardımcısı görevden alındı. Durmuş, “Yarattığı tahribat yıllarca tamir edilemeyecek” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00
Lojmanları işgal etmişlerdi: Orman Genel Müdürlüğü'nde iki isim görevden alındı
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Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un Orman Genel Müdürlüğü (OGM) misafirhanenin AKP’li milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın lojmanlarının da “yandaş sendika” yöneticilerince işgal edildiği açıklaması yankı uyandırdı.

Durmuş, Cumhuriyet’in konuyu dün “AKP ve yandaşları lojmanları işgal etti” haberiyle gündeme getirmesinin ardından OGM’deki genel müdür yardımcıları Mustafa Özkaya ve Hayati Özgür’ün görevden alındığını kaydetti. 

Durmuş, söz konusu iki ismin “yandaş sendika” olarak bilinen Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası’nın eski yöneticileri olduğunu vurguladı.

Durmuş, OGM’yi saran liyakatsizliğin yangınla mücadelede temel sorun olduğuna işaret ederek, “Liyakatli insanlar siyasi görüşleri nedeniyle görevden alınırken, tecrübesi olmayanlar yangın yönetmeye kalktı. Ancak yangınlar yine bilgili, deneyimli görevlilerin geri getirilmesiyle söndürülebildi” dedi. Durmuş, devlet politikası haline gelen liyakatsizliğin yarattığı tahribatların yıllarca tamir edilemeyeceğini söyledi. 


Tarım Orman-İş Sendikası Şükrü Durmuş AKP yandaş lojman
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