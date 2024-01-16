Bakanlık, olağanüstü durumlarda yaşanan iletişim kopukluğunu itiraf etti: AKP’nin afet notu zayıf!
Hemen her depremin ardından yaşanan iletişim kopukluğuna yönelik yeterli önlemlerin alınmaması ve afet anlarında haberleşmede meydana gelen sorunlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporlarına yansıdı.
Bakanlığın, gelecek dört yıla ilişkin hazırladığı strateji belgesinde, “Afet ve acil durumlarla seferberlik planlarına ilişkin görevlerin hangi birim sorumluluğunda yürütüleceğinin belirsiz ve yasal altyapısının yetersiz olması nedeniyle olağanüstü hallerde, bakanlığımızın sorumlu olduğu ulaştırma ve haberleşme alanlarında koordinasyon sağlanamamakta, hareket kabiliyeti kısıtlanmakta ve raporlama istenilen seviyede gerçekleştirilemediğinden afet ve acil durum müdahale çalışmalarından istenilen verim alamamakta” denildi.
CHP’li Murat Emir bu itirafı Meclis’e taşıdı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
“Hedefler, riskler ve fırsatlara yönelik kayda geçen ifadeler bakanlığın haberleşme altyapısına ilişkin halen yeterli önlemleri almadığını ortaya koymaktadır” diyen Emir, “Bu ifadelerle herhangi bir afet halinde ya da acil bir durumda haberleşme alanında halen koordinasyonun sağlanamayacağı ve yeterli müdahale çalışmalarının yapılamayacağı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve “22 yıldır iktidar olan AKP, ne depremlerden ders almış ne de afetlerden. Afet anlarında en kritik htiyaçlardan birisi olan haberleşmede bir arpa boyu yol alınamamış” dedi.
‘ORTAK DEPREM HATTI HANGİ AŞAMADA?’
Emir, Uraloğlu’na şu soruları da yöneltti:
“Afetlerde ve olağanüstü
durumlarda ulaştırma ve haberleşme
kaynaklarının planlı, verimli ve etkin bir
şekilde kullanılmasının sağlanabilmesi
için bakanlık ne gibi çalışmalar yürütecek?
Haberleşme koordinasyonunda yaşanan
sıkıntıların giderilmesi için hangi çalışmalar
yapılacaktır? AFAD Başkanlığı ile MGK Genel
Sekreterliği’nce istenen bilgi ve belgelerine
ilişkin işlemler bakanlıkta hangi birim tarafından
yürütülmektedir? 2019’da İstanbul’da yaşanan 5.8
şiddetindeki depremin ardından söz verilen ‘ortak
deprem hattı’ hangi aşamada?”
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