Bakanlık, yaz aylarının başlamasına karşın bu yıl da hâlâ söndürme uçağı almadı

05 Haziran 2022 Pazar, 03:16

Türkiye’de geçen yıl Antalya, Adana, Mersin başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlarda yüz binlerce hektarlık ormanlık alan kül olmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme filosuna sahip olmaması tepkilere neden olmuştu. Yaz aylarının başlamasına karşın bu yıl da hâlâ yangın söndürme uçağı alınmadı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kasap, verdiği soru önergesinde yangınla mücadele için ne gibi önlemler alındığını, Türkiye’nin envanterinde yangın söndürme uçağı olup olmadığını, personel sayısında eksiklik bulunup bulunmadığını sordu. Bakan Kirişci ise yanıtında, “Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) her yıl olduğu gibi bu yangın sezonu öncesinde de gerekli önlemleri aldığını” savundu.

MAHKÛMLAR SÖNDÜRECEK

Yanıta göre bu önlemler arasında “cezaevinde bulunan mahkûmların yangın söndürme faliyetlerine katılması amacıyla eğitim verilmesi” de var. Bunların dışında her yıl yeni personel alımı ile personel gücünün de artırıldığını belirten Kirişci, “OGM, orman yangınları ile havadan mücadele için ihtiyaç duyulan hava gücünü her yıl planladığı şekilde ve sayıda temin etmektedir. Bu yıldan itibaren kiralık hava araçlarına ilave olarak çeşitli sayıda ve kategoride yangın söndürme hava aracının envanterimize girmesi planlanmıştır” bilgisini verdi. Yanıtı değerlendiren CHP’li Kasap, “Aradan bir yıl geçmesine rağmen Tarım Bakanlığı hâlâ yangın söndürme uçağı alımı için planlama yapmaktaymış. Yanıt vermekten kaçınan Bakanlık bir yıldır ne iş yaptı? Yaşananlardan hiç mi ders çıkarmadı? Bakanlık hâlâ neyin planlamasını yapıyor? Bu beceriksizlik bile memleketin nasıl yönetildiğini göstermeye yeter de artar” ifadelerini kullandı.