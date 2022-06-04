Tarım Orman-İş Sendikası'ndan Orman Genel Müdürlüğü hakkında suç duyurusu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Tarım Orman-İş Sendikası, Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı “organize vurgun”u yargıya taşıdı. Sendika Başkanı Durmuş, “Tam bir skandal. Ormanın çıkarlara peşkeş çekilmesine göz yummayacağız” dedi.

Kış turizmi ve kayak tatilinin merkezi Bolu Kartalkaya’da, kamu kurumlarının da karıştığı kredi usulsüzlüğünü yazan Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, ünlü turizm firmasının, yeni otel yapımına kredi teminatı yaratmak için ormanın sahte belge ile ipotek edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Milli Emlak, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü, Tapu İl Müdürlüğü ve Kadastro İl Müdürlüğü yetkililerinin de içinde bulunduğu organize yöntemle ve sahte tapu ile devletin bankasından milyonlarca Avro kredi kullanılmıştı.

SENDİKADAN TEPKİ

Tarım Orman-İş Sendikası; Orman Genel Müdürlüğü ve söz konusu beş müdürlük hakkında görevi kötüye kullanmak ve sahte evrak düzenleme suçu işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sendika genel başkanı Şükrü Durmuş, “Beş kurumun; sahte belgeyle devletin ormanının, birileri kredi çeksin diye kullandırıldığını görüyoruz.” dedi. Durmuş, orman alanlarının yasa gereği satılamayacağını da vurguladı.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜK’

“Bu olay, 130 yıllık geçmişi olan Orman Genel Müdürlüğü’nün, tüm yönetim kadrolarıyla birlikte çürümüşlük içinde olduğunun açık beyanıdır” diyen Durmuş, şöyle konuştu: “Geçmişte dünya ormancılığında yeri olan OGM, bugün yerlerde sürünüyor. Sahte evrak düzenleyenler ve kalpazanlar tarafından yönetiliyor. Kamusal hizmet sunması gerekirken çıkar çevrelerine rant sağlayan bir kurum haline dönüşmesini asla kabullenemiyoruz.”

‘HÂLÂ GÖREV BAŞINDALAR’

Yaşanan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından dosyada adı geçen tüm kurum yöneticilerinin hâlâ görev başında olduğuna da dikkat çeken Durmuş, şu ifadeleri kullandı: “Eğer bu yöneticiler korunuyorsa, buradaki vurguna ve evrakta sahteciliğe göz yumanlar da ortaktır. Başta genel müdürlük suçludur, diğer kamu kurumlarının merkezi düzeyinde bakanlıklar suçludur. Böylesine bir vahşete ve sahtekârlığa halen müdahale edilmemiş olması da bir başka zuldür. Ülke kaynaklarının ve ormanların, birilerinin çıkarı adına peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Umuyoruz ki yargı gereğini yapar ve sorumlular hak ettiği cezayı bulur. Türkiye kamuoyunun, muhalefet partilerinin, TMMOB’un ve adında orman geçen her kuruluşun bu konuya duyarlı olması için de çağrı yapıyorum. Soru önergeleri ve araştırma önergeleri ile konunun Meclis çatısı altında üzerine gitmelerini istiyoruz” diye konuştu.

