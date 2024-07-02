Bakanlıkta devir teslim töreni: Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 13:26

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim görevi ile görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Mehmet Özhaseki, "30 yıl önce başlamıştık kamu hizmetine. Bugünlere kadar geldik. Önce Melikgazi Belediye Başkanlığı, sonra büyükşehir belediye başkanlığı. Sonra Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine geldim. Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Vicdanen müsterihim. Makamlara gelmekten ziyade giderken başınızın dik olması önemli. Rabbimin huzuruna yüz akı ile çıkmak çok önemli. Bir taraftan da görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım kardeşime devrediyorum" dedi.

Özhaseki, şunları söyledi:

"Yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürüyüp ülkeye hizmet ettik. Kamu görevimi tamamlayarak ayrılıyorum."

KURUM: DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Murat Kurum ise Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Öncelikle bu görevi yeniden tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralırken ve devrederken gurur duyduğum Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz" diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılaması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz."

MEHMET ÖZHASEKİ İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özhaseki, açıklamasında, "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atanmıştı.