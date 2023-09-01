Bakırköy Belediyesi'nden 'Zaferden Barış'a etkinliği: Cumhuriyeti yeniden kuracağız

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Etkinlikte ilk olarak söz alan Demirci, “Mustafa Kemal ve arkadaşları, tırnaklarımızla tutunduğumuz Anadolu’yu yeniden anayurdumuz haline getirdi. Bu askeri başarı bir milletin makûs talihini değiştirdi” diye konuştu.

‘VERİLMİŞ SÖZLERİMİZ VAR’

Türkiye’deki hukuksuzluklara dikkat çeken Saraç da “Cumhuriyetimizin kazanımları geriye götürülse, yargı bağımsızlığı büyük yara alsa da Cumhuriyetimizi kuranlara, bağımsız, demokratik, laik Türkiye mücadelesini sürdürenlere verilmiş sözlerimiz var” dedi.

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Kansu ise son günlerde laikliğe yönelik birçok söylemin olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bağımsızlık savaşını gerçekleştirmiş olan Gazi Meclis şu anda büyük ölçüde devre dışıdır. Savaş koşullarında bile Meclis’e hesap vermekte zorunlu olan Bakanlar Kurulu da devre dışıdır. O bakanlar kurulunu da doğrudan reis seçiyor. Adaletin ve demokratik devletin temeli olan bağımsız yargı devre dışıdır. Mühürsüz oylarla, yasaları hukukdışı yollarla kabul edilmiş bir sözde oylama ile anayasa da büyük ölçüde devre dışı bırakılmıştır. O anayasanın değiştirilemez maddeleri içerisinde yer alan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti bugün işlemez haldedir.”

‘ETKEN YURTTAŞLAR’

Kansu, “Tembel değil uyanık, çılgın değil akıllı, aceleci değil soğukkanlı, hazırı tüketen değil üreten kısacası edilgen değil etken yurttaşlar olmalıyız. Koşulları çok iyi irdelemeli, eşit ve özgür yurttaşlık bilincinin bütünleştiriciliğini gözden ırak tutmadan dayanışmalıyız. Kendimize güvenerek, karşımızda giderek kararan gerici ve karşıdevrimci dalgayı çok iyi algılayarak, okuyarak, sorgulayarak ve en önemlisi Atatürk’ün tüm Kurtuluş Savaşı sürecinde ondan sonraki Cumhuriyet kuruluşu sürecinde yaptığı gibi kurumsal örgütlenmeler kurarak ya da onların çatısı altında sorumluluklar üstlenerek toplumsal işlevlerimizi yerine getirmeliyiz. Atatürk’ün ve halkçı devrimin ışıklı yolundan yürüyerek yeniden kuracağız Cumhuriyetimizi. Bu inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, soru yanıt bölümü ve Işık Kansu’nun imza töreninin ardından sona erdi.