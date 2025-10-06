Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'ten dikkat çeken veda

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, veda mesajı yayımladı.

Gümüş mesajında, makam ve unvanların ‘gelip geçici’ olduğunu vurgularken, “Hak ve adalet uğruna fedakarca çalışan temiz yürekli insanların vicdanlarında yer almak yer alabilmek çok daha önemli. Benim için en yüce makam sizlerin tertemiz ve vicdanlı yüreğidir. Hepiniz haklarınızı helal ediniz” ifadelerini kullandı.

Gümüş veda mesajında, daha önce de ‘her vedanın yeni bir başlangıç’ olduğunu vurguladığını hatırlatarak “Görev sürem boyunca adliyemizdeki çalışma barışı ve huzuruna katkı sağlayan uyum ve iş birliği çalıştığımız komisyon başkanımıza ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mesajında, “Adaletin kestiği parmak acımaz ama adaletsizliğin ezdiği vicdan ömür boyu sızlar” diyen Gümüş, iyi insan olmanın kolay ancak adil olmanın zor olduğunu belirtti.

Gümüş, “Yaklaşık üç yıl boyunca sizlerle hak ve adalet için çaba sarf ettik başta suç örgütleri olmak üzere uyuşturucu suçları ile kadına karşı şiddet suçları ile mücadele ettik. Çirkinler, Yolyemezler Casperler, Daltonlar, Atızlar ilk aklıma gelenler Hak ve adaletin tesisi için uyum ve işbirliği içinde ekip ruhu ile birlikte çalıştığımız Başsavcı vekillerimize teşekkür ediyorum Suç ve suçlular ile mücadelen, vatandaşlarımıza hak ve adalet hizmeti sunmak için fedakarca çalışan tüm Hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının büyük bölümünde Bakırköy Adliyesi personellerine ve meslektaşlarına teşekkür eden Gümüş, makam ve unvanların geçici olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“İsimlerin önüne gelseler de Makam ve unvanlar gelip geçicidir zamanla sona erer Hafızanızda ve zihninizde Hüseyin Gümüş olarak kalmak isterim. Hak ve adalet uğruna fedakarca çalışan temiz yürekli insanların vicdanlarında yer almak yer alabilmek çok daha önemli.

Benim için en yüce makam sizlerin tertemiz ve vicdanlı yüreğidir. Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Bundan sonraki meslek ve çalışma hayatınızda Hepinize sağlık mutluluk ve başarılar diler gönülden sevgi ve saygılarımı sunarım.”