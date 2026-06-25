Balçova Belediyesi'ne yönelik operasyonda meclis üyelerine 'dolandırıcılık' girişimi

Balçova Belediyesi Meclis Başkanvekili ve meclis üyesi Salih Küçükbayrak Balçova Belediyesine yönelik yapılan operasyonla ilgili Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada CHP'li meclis üyelerinin dolandırıcılar tarafından hedef alındığını açıkladı.

Küçükbayrak arayan kişilerin kendilerini Cumhuriyet Başsavcılığı görevlisi olarak tanıttığını ve meclis üyelerine çeşitli sorular yönelttiğini söyledi.

Küçükbayrak, Onur Yiğit'in tutuklandığı haberinin ardından belediye önünde destek için bulundukları sırada çok sayıda meclis üyesine telefon geldiğini belirterek, "Sabah saat 11.00 sıralarında telefonlar gelmeye başladı. Arayan kişiler kendilerini Cumhuriyet Başsavcılığı görevlisi olarak tanıttı. Soruşturmanın gizli olduğunu söyleyerek arkadaşlarımızdan bir kenara çekilmelerini istedi" dedi.

"GİZLİ TANIK OLMAMIZI İSTEDİLER"

Telefon görüşmelerinde meclis üyelerine banka hesapları, aile bireyleri ve belediyeye ilişkin çeşitli sorular yöneltildiğini aktaran Küçükbayrak "Arayan kişiler, 'Sizin hakkınızda sahte kimlik kullanılmış. Onur Başkan sizden bir yere para götürmenizi istedi mi?' gibi sorular sordu. Ardından da bizi gizli tanık yapmak istediklerini söylediler. Biz de 'Bizim gizli tanıklıkla işimiz olmaz, tanıklığımız aşikârdır' yanıtını verdik" diye konuştu.

Dolandırıcıların aile bireylerine ilişkin detaylı bilgiler vermesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Küçükbayrak, "Eşimizi, çocuklarımızı, komşularımızı biliyorlar. Sürekli banka hesaplarımızı soruyorlar. Tam anlamıyla bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"BİZİ BU DURUMA DÜŞÜRENLER UTANSIN"

Operasyon sürecine de değinen Küçükbayrak, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in dürüstlüğüne güvendiklerini belirterek, "Onur Başkanımızın arkasındayız. Kendisini çok yakından tanıyoruz. Dürüstlük abidesi bir insan. Bugün Balçova'nın gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır. Bizi bu duruma düşürenler utansın" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

CHP'nin Balçova'da 21 meclis üyesi bulunduğunu söyleyen Küçükbayrak, "Yarıdan fazla meclis üyemiz aynı yöntemle arandı. Farklı numaralardan ulaşıyorlar. Kimlik fotoğrafları gönderiyor, çeşitli isimler vererek banka hesaplarını sorguluyorlar. Tamamen sahtekârlık" dedi.

Öncelikli amaçlarının yakın çevrelerini bilgilendirmek olduğunu kaydeden Küçükbayrak, "Önce eşimizi, dostumuzu arayıp bilgilendirdik. Bizim ismimiz kullanılarak kimsenin mağdur olmasını istemedik. Suç duyurusu konusunu da arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ancak arayan numaralara ulaşmak oldukça güç. Tipik bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.