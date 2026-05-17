Balıkesir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi... CHP lideri Özgür Özel: 'Yine hep birlikte başaracağız'

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki olarak 109'uncusu düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde bu haftaki adres Balıkesir oldu.

Yurttaşlar Balıkesir'deki miting meydanını erken saatlerde doldurdu.

'HEPİNİZE SÖYLÜYORUM. BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM''

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın meydandaki yurttaşlara seslendi.

Akın, kendisine yönelik ''CHP'den ayrılacak'' iddialarına tepki göstererek şunları söyledi:

"CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!

Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum.

Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!"

İMAMOĞLU: 'GÜZEL GÜNLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu, Silivri'den şunları söyledi:

''Kazdağları'ndan Marmara kıyılarına, Bandırma'dan Edremit'e güzel Balıkesir... Kıymetli Balıkesirliler, benim canım kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, çalışkan gençler, pırıl pırıl çocuklar... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinize tek tek özlemle sarılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışının müstesna örneklerini Balıkesir'de hayata geçirmek için canla başla çalışan kıymetli Başkanım Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Örgütümüzün güçlü iradesini ve kararlı mücadelesini her koşulda yılmadan sürdüren İl Başkanım Erden Köybaşı'na ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Değerli vatandaşlarım, Silivri zindanına kurdukları mahkemelerde bizi yargılamaya kalkıştıkları ilk günden bu yana; adına iddianame dedikleri yalanları, delil diye ortaya koydukları iftiraları, kopyala yapıştır yaptıkları suçlamaları birer birer yüzlerine vuruyoruz. Biz onların yüzüne doğru vurdukça onlar daha da zalimleşiyor, daha da azgınlaşıyor. Kurdukları düzmece mahkemelerle bizleri yargılamaya çalışıyorlar. Ancak bütün çetin koşullar altında bizler büyük ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Koşullar ne olursa olsun, yılmadan, yorulmadan, eğilmeden, bükülmeden gelecek güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu büyük ve güçlü mücadelenin sonunda Türkiye'yi hak ettiği adalet düzenine, refah seviyesine, huzur ve mutluluğa kavuşturacağız. 86 milyon vatandaşımızın geçim kaygısı taşımadığı, ülkenin tüm kurumlarında adaletin varlığının hissedildiği yeni bir yaşam kuracağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını tüm ülkeye yayacak, bize güvenen aziz milletimizin bu güvenini boşa çıkarmayacağız. Hizmet almaları ve şehirlerimizde daha huzurlu bir hayat sürmeleri engellenmeye çalışılan milletimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, Cumhuriyetine sahip çıkacağız. Ülkemizi adalete, berekete, huzura, barışça ve mutluluğa kavuşturacağız. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıylarla hareket edeceğiz.

Sevgili dostlar, bugünler elbet geçecek. Yarı yolda bırakanlar, mücadele etmeden yorulanlar, kötülüğe baş kaldıramayanlar tarihin tozlu sayfalarına karışacaklar. Bu unutulmaz mücadelede milletini düşünenler, dik duranlar ve boyun eğmeyenler kazanacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.''

'ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitingde konuştu.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Bugün bir adalet mücadelesi için bu meydanı dolduranlara, sandığa seçme hakkına sahip çıkanlara, seçtiklerine sahip çıkanlara selam olsun helal olsun.

Birileri savcı hakimlerine güveniyor, makamlarına güveniyorlar, saldırıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar ve soruyorlar siz neyinize güveniyorsunuz diye. İşte burada bu alanı dolduran Balıkesir'deki Kuvayi Milliye meydanına güveniyorum.

Bu meydanda bu meydanın yarısıyla yetinenlere, bu meydanı hiçbir zaman böyle görmeyenlere söylüyorum: Bu meydanı dolduran Özgür Özel değildir. Bu meydanı bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu meydanı bu hale getiren Balıkesir'in Cumhuriyete, demokrasiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aşık bütün demokratlarıdır... Sefalar getirdiniz.

O yüzden, o yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık siyaseti ayrışma, kutuplaşma, tartışma değil; bir an önce sandığa kavuşma, iktidarı değiştirme ve her türlü adaletsizliğe... En başta gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine, mahkemelerdeki adaletsizliklere, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere yapılan zulümlere ve nerede varsa bir haksızlık ona son vermeye, bir kez daha Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

''YİNE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ''

Değerli Balıkesirliler, biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, demokrasi fikrinin partisiyiz. Balıkesir'de 74 yıl boyunca Balıkesir'i kazanamadık. Bir gün dönüp kusuru Balıkesirlilerde, millette aramadık. Yukarıdan bakmadık, kararlarına saygısızlık yapmadık. Kimi seçtilerse, hangi kararı verdilerse saygı duyduk. Ve bu seçimlerde, son seçimlerde, Balıkesir'de Büyükşehir'de Ahmet Akın kardeşimle, 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir'in karşısına çıktık. Ve öyle bir süreçte Balıkesir İttifakı, Türkiye İttifakı dedik ki; sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla Kürt demokratları, liberal demokratlarla sosyalist demokratları aynı çatı altında, aynı birlik, aynı ittifak içinde buluşturduk. Ve bu büyük zaferi, bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca hep birlikte ayağa kalkanlardır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları İstiklal Marşı'nı çaldırıp bayrağı göndere çekerken gözyaşlarını tutamayanlardır. Türkiye İttifakı biziz, Balıkesir'dir, hep birlikteyiz, yine hep birlikte başaracağız.

''DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Emanet bizdedir. Balıkesir'de her bir başkanımızla sizin hizmetinizdeyiz. Günü gelince, iktidar olup da tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm çiftçilerin, tüm balıkçıların, tüm esnafların, tüm gençlerin yüzünü güldürene kadar çalışmaya, mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz.

''AHMET BAŞKANI TAKDİRLE KUTLUYORUM''

Ahmet Akın 25 aydır gece gündüz çalışıyor. Ahmet Başkan'a, Büyükşehir Belediye Meclis Grubumuza emekleri için teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun tüm belediye meclis üyelerini, tüm belediye başkanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Önümde, Büyükşehir'de yaptığımız işlerin çok özet bir listesi var. Ama biraz önce söyledi, inanılmaz bir borç, inanılmaz bir faiz yükü ve buna rağmen yapılan çok önemli hizmetler. 430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş. Ve 60 yıldır altyapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. Asbestli, kanser yapan borulardan kurtulunmuş ve pırıl pırıl, yer altına, gözün görmediği ama ömrü uzatan, sağlık için önemli olan hizmetler milyarlarca liralık hizmetler yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış. 150 milyon liralık su faturası şehit ailesinin diye, gazinin diye ya da ekonomik durumu kötü olan vatandaşların diye su faturası desteğiyle 150 milyon lira harcanmış.

Öğrencilere ulaşım, kırtasiye, beslenme destekleri sunuluyor. Özellikle yoksul öğrencilerin beslenme desteğinin, evine kimsenin görmediği şekilde kimsenin yoksulluğunu yüzüne vurmadan, bilhassa o küçücük çocukları mahcup etmeden ve okula gittiklerinde onları diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet son derece önemlidir. Bunun için tüm hizmetlerden ayrı olarak Ahmet Başkanı ve ekibini bilhassa önemle ve takdirle kutluyorum.

''HİÇBİR ÇOCUĞUN BİRBİRİNDEN FARKI OLMAYACAK''

Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek yalanı vardı. 5 katına çıktı tüm Türkiye'de, 5 katına çıktı. Onun için yoksul çocuğun beslenme çantasını da, okuldaki zor durumda kalmaması için kırtasiye desteğini de düşünmek bizim işimiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne yapacaklarımızı söylerken en övünerek anlattığımız iş: CHP iktidarında hiçbir çocuk okulda diğerinden geri kalmayacak. Bir çocuğun beslenmesi dolu, öbürü eksik olmayacak. Bütün çocuklara eşit, 3 kap sıcak okul yemeği verilecek. Bütün çocuklara temiz, sağlıklı okul suyu bedava verilecek. Bunu Türkiye'de pek çok belediye başkanımız yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa çocuk parası varsa kana kana su içiyor teneffüste, ama yoksul çocuk tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. CHP iktidarında okulda yediğiyle ve içtiğiyle hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmayacak, söz veriyoruz.

''KAYBEDİNCE HASETLİĞE BAŞVURANLAR VAR''

Değerli Balıkesirliler, bir yanda bu şehre yüzünü dönüp hizmet edenler var, diğer yanda bu şehirden oy zamanı oyu alıp çok zaman birinci parti çıkıp şimdi seçimi kaybedince hasetliğe başvuranlar var.''

''O YOLUN İNŞAATINA BİR AN ÖNCE BAŞLAYIN''

Özellikle yerel seçimlerin meşhur gündemi, Kuzeybatı Çevre Yolu. 'Hızla yapılıyor, bitiriyoruz' dedikleri yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çevre yolunun 5 kilometresi seçime kadar yapıldı ama gerisi seçimden sonra bırakıldı. Bu devlet adamlığı değildir, bu devlet yönetmek değildir. Biraz önce söyledim, 75 sene oy alamadığımız, kazanamadığımız şehre asla küsmedik biz. Biz kez seçim kaybedince yolu yarım bırakıp gitmek olmaz! Buradan çağrımı yapıyorum: O yolun inşaatına bir an önce başlayın, Balıkesir'e verdiğiniz sözü derhal yerine getirin! Böyle hasetlik olmaz.

''2500 GÜN OLDU SINDIRGI DEVLET HASTANESİ BİTMEDİ''

Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Treni. 3 yılda bitecek dediler, 6 yıl oldu hâlâ daha sonuç yok. İlçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler, birini bile tutmadılar. Merkezde ve Edremit'te 3 yıl önce temeli atılan devlet hastaneleri hâlâ bitmedi ve bu yıl yatırım programında ödeneğini düşürdüler, '2028'de belki açılır' diyorlar. Ayrıca Edremit'in mevcut devlet hastanesini satış listesine koydular. Bunun için de, engel olmak için milletvekillerimiz mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Manisa'mızla sınırda, Sındırgı'da Devlet Hastanesi. 2018'de temeli atıldı, 'Bir buçuk yılda bitecek' dediler, 7 yıl oldu. Hatırlıyorum mecliste tartışmaları vardı, '500 günde bitireceğiz' diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı, 2500 gün oldu Sındırgı Devlet Hastanesi hâlen daha bitmedi.

''BU DÜZENDE VATANDAŞA GEÇİM GARANTİSİ YOKTUR''

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir'e nasıl baktığının bambaşka bir göstergesi var. Vaktiyle Ahmet Akın, şimdi Serkan Sarı, Ensar Aytekin. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem meclise verdiği ilk kanun teklifi, 0001 numaralı kanun teklifi, Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun teklifidir! İstiklal Madalyası, Balıkesir'in, Kuvayi Milliye şehrinin hakkıdır. Bunu bir kez daha buradan iktidara hatırlatıyoruz.

Değerli Balıkesirliler, eskiden ekonomik krizler yaşandıkları yıllarla anılırdı. '94 krizi' derdik, '2001 krizi' derdik. Kriz geçerdi, ülkede işler yoluna dönerdi. Şimdi 2018 yılından beri bitmek bilmeyen bir krizin içindeyiz. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu kriz; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, demokrasiyle geldiği ülkede, yetkileri bir yerde toplama, tek kişide toplamasının yarattığı krizdir ve yeni düzenin adı 'AK Parti'nin kara düzenidir'. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır. Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır. Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur.''