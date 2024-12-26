Balıkesir'de borç tartışması... CHP'li Ahmet Akın: 'Belediyeyi batırmışsınız!'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 23:37

Güncelleme: 26.12.2024 - 23:37

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci Birleşimi gerçekleştirildi. Oturuma BBB Başkanı Ahmet Akın öncülük etti.

AKP'nin 625 milyon liralık belediye logosu harcaması iddiasını yalanlayan Akın, "Yalancısınız. 625 milyon bir logoya verilir mi? Burada siyaset yapmamaya çalışıyorum ama hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BORÇ TARTIŞMASI

Konuşmalarını sürdüren Ahmet Akın, "Biz satmaya meraklı mıyız? Oğlum batırmışsınız belediyeyi. Harcadığınız paranın haddi hesabı yok. Ayıp. Ben bakanlarıma gidiyorum. Anlatıyorum, ödeme planlarımız için hazırlık yapıyoruz. Milyarlarca lira borcumuz var ama borç edebiyatı yapmak istemiyoruz. Bu borçları biz mi yaptık kardeşim?" diye sordu.

AKP sıralarından gelen "Ödeyeceğiz" yanıtına esprili bir şekilde yanıt veren Akın, "Nasıl ödeyeceğin oğlum? Millet sizi gönderdi" şeklinde konuştu.



