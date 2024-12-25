Balıkesir'deki patlamada acı ayrıntı ortaya çıktı... İşe 2 ay önce başlamış: 'Bir başsağlığı bile dilemediler'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:36

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu (38), 24 Aralık Salı günü fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetmişti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Karamüftüoğlu’nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi.

Memleketi Balıkesir’e getirilen Karamüftüoğlu’nun cenazesi, sevenleri ve yakınları tarafından karşılandı.

"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Oğlunun cenazesi başında bekleyen acılı anneyi bakanlar da yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı anneyi teselli ederken, Bakan Tunç, “Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte tespit edeceğiz” dedi.

"BİR BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER"

Kendisini ziyaret eden bakanlara konuşan anne Fidan Yılmaz, “Oğlum çok çalışıyordu, ’15-16 saat çalışıyoruz anne’ diyordu. Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler” diye sitem etti.

Karamüftüoğlu’nun cenazesi ise memleketi Balıkesir’de Merkez Zağanos Paşa Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.