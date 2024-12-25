Balıkesir'deki patlamada acı ayrıntı ortaya çıktı... İşe 2 ay önce başlamış: 'Bir başsağlığı bile dilemediler'
Balıkesir’deki bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu, meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi yakınlarının gözyaşı eşliğinde kaldırılırken, acılı anneyi ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte takip edeceğiz” dedi.
Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu (38), 24 Aralık Salı günü fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetmişti.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Karamüftüoğlu’nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi.
Memleketi Balıkesir’e getirilen Karamüftüoğlu’nun cenazesi, sevenleri ve yakınları tarafından karşılandı.
"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"
Oğlunun cenazesi başında bekleyen acılı anneyi bakanlar da yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı anneyi teselli ederken, Bakan Tunç, “Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte tespit edeceğiz” dedi.
"BİR BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER"
Kendisini ziyaret eden bakanlara konuşan anne Fidan Yılmaz, “Oğlum çok çalışıyordu, ’15-16 saat çalışıyoruz anne’ diyordu. Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler” diye sitem etti.
Karamüftüoğlu’nun cenazesi ise memleketi Balıkesir’de Merkez Zağanos Paşa Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!