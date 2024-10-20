Balıkesir’de tarım arazileri ve ağaçlık alanlar maden için kamulaştırıldı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı kararına göre Balıkesir’deki altın, gümüş, bakır madenindeki üretimin devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildi. Bu yerler Balıkesir İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde bulunuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ada parsel sorgulama uygulamasından bakıldığında İvrindi ilçesindeki Gökçeyazı ve Köseağalar mahallelerinde kamulaştırılan yerlerin ağaçlık ya da çevresinde yeşil alanlar bulunan sahalar olduğu görülüyor. Yine yakın çevrelerinde de tarım arazileri bulunuyor. Altıeylül ilçesindeki kamulaştırılan yerler ise Sarıalan Mahallesi’nde yer alıyor. Sarıalan merkezine yakın bir noktada bulunan taşınmazlar tarım arazilerinden oluşuyor.