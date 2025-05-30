Baltayla AKP’nin camlarını kıran AKP’li çıktı

Ruhi Turan isimli bir kişi, önceki gün Sinop’un Erfelek ilçesinde elindeki balta ile AKP İlçe Başkanlığı'nın AKP görselli camlarını kırmıştı. Erfelek polisince gözaltına alınan Turan, "hakkında şikayet olmaması" gerekçesi ile salıverilmişti. Olayın duyulması üzerine dikkatlerin üzerine çevrildiği Turan’ın Erfelek’te AKP üyesi olduğu, 2015 de yapılan yerel seçimlerde de AKP’den Erfelek Belediye Başkanlığına aday gösterildiği, Turan’ın bu seçimleri 72 oy farkıyla CHP’ye karşı kaybettiği ortaya çıktı.





"AMACIM AK PARTİ’NİN NASIL AKP'LİLEŞTİĞİNİ GÖSTEREBİLMEKTİ"





Cumhuriyet’e konuşan Turan saldırıyı tamamen bilinçli olarak yaptığını, amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek ‘’Tek amacım AK Parti’nin nasıl AKP'lileştiğini gösterebilmekti. Liyakat nedir, sadakat nedir, liyakatli insanlarla mı yoksa sadakatli insanlarla mı halka hizmet edilebilir bunu anlatabilmekti. Çünkü, Erfelek Hastanesi'nde uzun süredir bir yönetim krizi bulunuyor. Halk perişan. Hastaneye bir müdür atanacak iktidara yakın sendika başkanları söz sahibi. Liyakat onlar için önemli değil, yeter ki sadakat olsun. Bu göreve son derece uygun olanlar var, ama olmaz diyorlar. Defalarca konuştuk. Ortada gerçek karar verici olması gereken devlet yöneticileri yok. İktidara yakın sendika her tarafı baskılamış. Onların getirdiği kişilerde de halka hizmet yok. Halk perişan, her gün 30 kilometre gidip Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya çalışıyorlar. Son derece başarılı birinin atanmasını beklerken baktık ki Erfelek’e yabancı bordro yapmaktan başka bir işi olmayan birini atayacaklar. Bana da parti binasına baltayla saldırmaktan başka çare kalmadı. Çünkü bunlar Liyakatle sadakat arasındaki farkı ancak balta ile öğrenebilirler’’ dedi.





"ERDOĞAN DUYAR SANDIM"





Turan "Ben sandım ki, böyle bir saldırı yaparsam gözaltına alınırım, savcı karşısına çıkarım, mahkemem olur, basın da buna ilgi gösterir, bu yolla belki sesimi Ankara’ya duyurabilirim. Parti belki bir müfettiş gönderir benim iddialarımı inceler. Ama hiçbir olmadı. Polis önce aldı ama peşimden ilçe başkanı aramış ‘şikayetçi değiliz’ demiş. Ne savcı ne de mahkeme yüzü göremedim. Basın dersen iktidara yakın olanlar AKP zarar görmesin diye görmezden geldi, muhalif olanlar da Cumhuriyet hariç ‘senin derdin nedir’ diye sormadı’’ şeklinde konuştu.





"BATAN GEMİNİN MALININ PEŞİNDELER"





AKP’de kuruluş ruhunun yok olmak üzere olduğunu söyleyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü :





"AK Partili olmakla AKP'li olmak arasındaki fark’ AK Partililer halka hizmet için partide yer alanlar, AKPliler ise bu partiye sonradan başka amaçlarla katılanlardır. Öncelikle bilinsin ki, ben AK Parti'nin değil, AKP’nin camlarını kırdım. Kırarken de özenle davranıp camlardaki Recep Tayyip Erdoğan görsellerine zarar vermedim. Parti yurt genelinde ciddi kan kaybediyor. İl İlçe yönetimleri bu kan kaybının farkındalar. Bu nedenle batan geminin mallarından nasıl ve ne kadar kaparsak kar gözüyle bakılıyor. Liyakat yerine sadakatin tercih edilmesinde de bunlar var. ‘Ben seni buraya getirdim, o halde ihaleyi de benim dediğim gibi yapacaksın kurum içi personeli de ben nereye dersem öyle yapacaksın’. Kimi paraya pula göz dikmiş, kimi hısım akraba atamalarına göz dikmiş. Onlara göre bu furyadan nasibime ne düşerse kardır diyorlar. Bu yalnızca Sinop’a veya Erfelek’e has bir olay da değil. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne kadar uyarırsa uyarsın, aşağıda bir telaşla batan geminin mallarını söyle ya da böyle bir kapışma telaşı var. AKP içinde bir avuç kalmış gerçek AK Partililerse dışlanmış durumdalar. İşte onlardan biri olarak da dikkatleri çekmek istedim ve baltayı tercih ettim. Ankara sesimi duyarsa göndersin bir parti müfettişi öğrensinler il, ilçe, belde teşkilatları neyin peşindeler. Onların bu çıkar hırsının bedelini halk nasıl ödüyor, öğrensinler AKP neden hızla çöküyor.’’