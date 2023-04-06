“Bana teklif yapılmadı” tartışması sürüyor: Muharrem İnce ve Engin Altay'dan açıklama

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:36

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:36

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme ve CHP'den buna yönelik kendisine teklif iletildiği iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"BİRİNCİ AĞIZDAN BİR GÖRÜŞME OLUR BEKLENTİSİ..."

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, şunları kaydetti:

"Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

"KEMAL BEY'E YETERLİ VE DOĞRU BİLGİ VERİLMEMİŞ OLABİLİR"

Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.

Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.

Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım."

?? Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim.

?? İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.

?? Katıldığım bir TV programında… — Muharrem İNCE (@vekilince) April 6, 2023

"İKİ GÖRÜŞME YAPILMIŞ, UYGUN YANIT ALINAMAMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Altay, yaptığı açıklamada, İnce ile iki kez görüşüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır."