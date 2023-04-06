Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:42

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:44

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin yankıları sürüyor.

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlar, uzlaşının gerçekleşmediği bilgisinin de Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu açıkladı.