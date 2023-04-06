Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, 3 Nisan'da Memleket Partisi Genel Merkezi’nde Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:42
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin yankıları sürüyor. 

Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar ve BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. 

Sağlar, uzlaşının gerçekleşmediği bilgisinin de Kılıçdaroğlu'na sunulduğunu açıkladı.


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