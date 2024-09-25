Banka dekontu bile yok

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın denetim raporunda, toplum yararına program katılımcısı tarafından ödemenin alındığına ilişkin kanıtlayıcı belge aranmadan yüklenici kuruma ödemede bulunulduğuna dikkat çekildi. Kurum tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak düzenlenen toplum yararına programlara ilişkin hakediş ödemelerinde, ödemelerin katılımcılar tarafından alındığına ilişkin kanıtlayıcı belge aranmadığı ve dolayısıyla ödemelerin yönetmelikte hüküm altına alınan tarihte yapılıp yapılmadığının kontrolünün de sağlanmadığının görüldüğü kaydedildi.

ÖDEME LİSTESİ

Yüklenici/hizmet sağlayıcı kurumlar tarafından katılımcılara yapılan ödemelere ilişkin belgelerin il müdürlüğüne ibrazı ve il müdürlüğünce incelenmesi sonrasında hizmet sağlayıcı kuruma/yükleniciye hakediş ödemesi yapılması gerektiği kaydedildi. Uygulamada ise bazı il müdürlüklerinde, bir önceki ay banka ödeme listesinin bir sonraki ay hakedişine eklendiği ancak bahsi geçen banka ödeme listelerinin katılımcıların hesabına ödemenin gerçekleştiğine ilişkin kanıtlayıcı nitelikte bir belge olmadığı tespit edildi. Kamu idaresi yanıtında, katılımcıların hesabına ödemelerinin yapıldığına ilişkin banka dekontunun bir sonraki ay ödemelerinden önce yüklenicilerden talep edildiğini ifade etti. Sayıştay ise, “Ancak bazı hakediş dosyalarında katılımcıların hesabına ödemelerinin yapıldığına dair banka dekontu bulunmayıp ödeme listesi yer almaktadır” vurgusu yaptı.