Baran Yazgan'dan valilik programında Atatürk'ün anılmamasına tepki: 'Şeref ve gururla anıyorum"

Edirne Valiliği tarafından Ramazanın ilk iftarı şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" adıyla gerçekleştirildi. Program sırasında okunan dua esnasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması ise tepki çekti. Kürsüye çıkan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Bir şeyi belirtmeden geçmek bize yakışmaz. Duaya başlarken, her zaman dile getireceğim üzere, burada Ramazanı kutlayabilmemizi sağlayan, başka emperyalist güçlerin elinden vatanımızı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şeref ve gururla anıyorum" dedi. Salonda bulunan şehit aileleri ve gaziler ile katılımcılar da Yazgan'a, alkışlarla destek çıktı.

'ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

CHP'li Baran Yazgan, daha önce de Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümünde düzenlenen anma töreninde de benzer bir ihmal yaşanması üzerine "Atatürk kırmızı çizgimizdir" tepkisini göstermiş ve duada Atatürk'ün de anılmasını sağlamıştı.