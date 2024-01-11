Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:28

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi DEM Parti’nin İBB Başkanı adayı olarak, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday göstereceği iddia edildi. Peki, Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında? Başak Demirtaş ne iş yapıyor? Başak Demirtaş yerel seçimlerde aday mı?

BAŞAK DEMİRTAŞ KİMDİR?

Başak Demirtaş 12 Ağustos 1977 yılında Diyarbakır'da doğdu. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi.

Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. BBC'ye yaptığı konuşmada HDP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde eşinin dışarıdaki sesi olmaya çalıştığını söyledi. Selahattin Demirtaş, 6 Haziran 2018 tarihindeki kampanya konuşmasını cezaevinden eşinin telefonuna bağlanarak yaptı.

Eşinin serbest bırakılmasını savunması için 2018 yılında AB Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. COVID-19 salgını sırasında binlerce mahkûmu serbest bırakacak yasa kapsamına siyasi mahkûmların da alınmaları için kampanya yürüttü. 2019 yılında Stockholm'de düzenlenen "Progressive Alliance" adlı birliğin kongresine katıldı ve eşi Selahattin Demirtaş'a verilen Siyasi Cesaret Ödülü'nü onun adına aldı. Haziran 2020'de, bir Twitter hesabından cinsel sataşmanın hedefi oldu. Bu olay; ülkedeki bütün siyasi partiler, insan hakları savunucuları ve kadın politikacılar tarafından şiddetle kınandı. COVID-19 sonrası cezaevi ziyaret takviminin belirsizliği nedeniyle Eylül 2020'de öğretmenlikten istifa etti.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ÖZEL HAYATI

Başak Demirtaş, 2002'de Selahattin Demirtaş ile evlendi ve bu evliliğinden Delal ve Dilda adında iki kızı oldu.

BAŞAK DEMİRTAŞ YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLACAK MI?

DEM Parti’nin İBB Başkanı adayı olarak, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday göstereceği öne sürüldü. Parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı.