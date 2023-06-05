Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:23

Güncelleme: 05.06.2023 - 17:23

Barış Bildirisi imzacısı Özinanır bir kez daha görevinden uzaklaştırıldı

Barış Bildirisi imzacılarından olan Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Arş. Gör. Can Irmak Özinanır, Olağan Üstü Hal (OHAL) sürecinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti. Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun (OHALİİK) ihraç kararlarının hukuka uygun olduğu yönündeki işlemi iptal ederek akademisyen Özinanır, altı yılın ardından 13 Nisan'da İletişim Fakültesi'ndeki görevine başlamıştı.

Özinanır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerekçe gösterilmeden yürütmenin durdurulduğunu ifade ederek "Atıldığımda Marx'ı alıntılamıştım: "Eleştirimiz ne kendi sonuçlarından ne de var olan güçlerle düşeceği çelişkiden korkar". Bugün üniversitedeki işimden bir kez daha uzaklaştırıldım. Mücadeleye devam!" dedi.

EĞİTİM-SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Can Irmak Özinanır'ın uzaklaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada "İyi ve kötü haberlerin bir arada geldiği, iyi haberlerin kısa zamanda kötüye dönüşebildiği zamanları yaşıyoruz... İhraç edilen tüm hocalarımız geri dönene kadar, iade kararları kesinleşene kadar mücadelemize devam edeceğiz!" diyerek akademisyenlerin işlerine geri döneceklerini ifade etti.