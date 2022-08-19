21 olanların bir oldukları

19 Ağustos 2022 Cuma

Babanız yakında ölecek ve bir daha onu göremeyeceksiniz. Eşinizle bir yıldır aynı yastığa baş koyamadınız ve artık onun elini tutamayacaksınız. Babanız veya eşiniz şu an yardımınıza muhtaç ama yalnız.

Onlar gibi çok kişi var, öyle kalabalıklar. Bir o kadar da tek başınalar, adaletsizlik her ensede nefes. Yine de unutmayız, geçen sene tam bugün tutsak edildiler.

28 Şubat davasının hapiste olan askerlerini yazıyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum; yaş ortalamaları 80.

İkinci kez tutuklanan Ahmet Çörekçi’nin kızından dinliyorum: “Bildiğiniz gibi, babam Sincan’da 81 yaşındaydı. Yine ileri bir yaş... O koşullarda böbreklerinden rahatsızlandı. Çıktıktan kısa bir süre sonra da bir böbreğini kanser teşhisi ile aldılar. Şimdi ise 90 yaşında ve kalan tek böbreği yine risk taşıyor. Diğer rahatsızlıkları yüksek tansiyon, duyma ile görme zayıflaması, motor hareketlerinde yavaşlama ve aşırı kilo kaybı...”

Emekli general Kenan Deniz’in ise Parkinson rahatsızlığı var. Öyle ki, kapalı görüş esnasında telefonun ahizesini dahi tutmakta zorlanıyor.

Devlet biliyor; 83 yaşındaki Hakkı Kılınç ailesiyle görüş yaparken düşerek baygınlık geçirdi. Vertigoya bağlı baş dönmeleri ve uyku apnesine bağlı ciddi solunum sıkıntısı yaşıyor.

Keza Çetin Doğan’ın beş damarına baypas yapıldı. Diyabetten, yüksek tansiyona kadar birçok rahatsızlıkla boğuşuyor. Ve maalesef çorabını dahi giyerken zorlanıyor.

Özetle, 28 Şubat davasının tüm hükümlüleri bir hastanenin tüm odalarında tedavi görebilecek kadar rahatsızlığa sahip.

Hatırlatmasam olur mu: Onları soruşturan ve davanın iddianamesini yazan savcılar, ilk tutuklamaları yapan ve mahkeme sürecinde yer alan hâkimler, yargıya belge temin eden şahıslar, o belgeler hakkında “güvenilir” raporu veren TÜBİTAK görevlileri, savcıya Genelkurmay’dan doküman ulaştıran askeri personel, yani kısacası bu davaya “eli değen” herkes bir şekilde FETÖ bağlantılı çıktı.

21 olanlarla bir olup kumpas kurdular.

SAHİ...

- Sahi, Yeni Şafak’ın 15 Ağustos tarihli manşetinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) hedef almasının perde arkasında kimler var? Eski yazarı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rolü nedir o manşette? Gölge ekonomi yönetimi olma hevesindeki Saray danışmanları böylelikle Nureddin Nebati’ye diş mi gösteriyor?

- Sahi, AKP hangi Alevi dedelerini Kerbela’ya ve umreye götürecek? Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor? Programa katılan “dedeler” arasında Alevilikle ilgisi olmayanların varlığı doğru mu?

- Sahi, İstanbul’un AKP’li bir ilçe belediyesinde ulaşım hizmetleri müdürü olan isim kaçarken yakalandı mı? FETÖ ile ilişkisi çıkan kişinin kimliği sır gibi saklanıyor mu?