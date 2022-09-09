Barış Pehlivan yazdı: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın sakladığı üç yıl

09 Eylül 2022 Cuma, 07:58

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Genel müdürün sakladığı üç yıl" başlıklı köşe yazısında, ülkenin en büyük kamu bankalarından olan Halkbank'ın Genel Müdürü olan Osman Arslan'ın geçmişine yönelik sakladığı bilgileri kaleme aldı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gerçek şu ki bilmiyordum. Bir okurum sayesinde öğrendim. Şunu yazdı bana:

“Siz eskilere bakıyorsunuz da ya şimdiki genel müdür nerede çalışmış?”

17-25 Aralık operasyonları sürecinde Halkbank’a yönetici yapılan Bank Asya kökenlileri yazdım. Okur şimdiki Halkbank genel müdürüne de bakmamı öneriyordu. Osman Arslan’ı kastediyordu.

Bankanın resmi sitesinde “Bizi Tanıyın” diye bir kategori var. Oraya tıkladığımda üçüncü sırada Arslan’ı gördüm. Yanında “Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi” yazıyordu, hemen altında da biyografisi vardı. Ama yoktu. 138 kelimeye sığdırdığı hayat hikâyesinde “Bank Asya” yoktu.

Ama bir dakika!

O biyografide şöyle bir cümle var:

“1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı.”

Düşünüyor işte insan, Osman Arslan çalıştığı her yeri yazmış da o “çeşitli özel sektör bankalarını” neden saklamış?

Merak işte, iş başa düştü. İki ayrı yerde Halkbank’ın sitesinde yazmayanı buldum. Biri The Wall Street Journal’ın sitesinde bankayla ilgili sayfada, diğeri ise Arap Türk Bankası’nın yeni yönetimine dair bir duyurusunda...

İki ayrı yerde de Arslan’ın şu an genel müdürü olduğu Halkbank’ın sitesine koymaya çekindiği “özel sektör bankası” açık şekilde yazıyor. Bingo: Bank Asya!

Aynen alıntılıyorum: “(Osman Arslan) 2000-2003 yılları arasında Asya Katılım Bankası AŞ’de müfettiş ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı.”

Osman Arslan’ın gizlediği yaşamı tam da buydu: Üç koca yıl örgüte finans sağlayan kurumda yönetici olarak çalışacaksınız ve şimdi de Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından birinin en üst düzey ismi olacaksınız!”